Агент Онана остудил слухи насчет "Челси"

Агент голкипера Андре Онана заявил, что его клиент счастлив в "Интере", несмотря на слухи насчет "Челси".

Онана сыграл ключевую роль в достижении "Интером" финала Лиги Чемпионов, сохранив свои ворота на замке в восьми из 12 матчей в этом розыгрыше соревнования.



По информации Evening Standard, "Челси" готов попрощаться с Кепой Аррисабалагой и Эдуаром Менди, присматривая Онана на роль первого номера в преддверии следующего сезона, однако агент Альберт Ботинес намекает что переманить 27-летнего камерунца будет крайне сложно.



"Трансферные слухи на данной стадии — это нормально, но я предпочитаю не говорить об этом, потому что еще слишком рано, и парень сосредоточен только на игре в футбол".



"У нас есть пятилетний контракт с "Интером". Его контракт действителен еще четыре года, и сейчас он сосредоточен только на завершении Серии А и финале Лиги Чемпионов".



"Не переживайте, от его контракта остается еще много. Он очень счастлив и играет за сильнейшую команду в Италии", — сообщил Ботинес.