Три больших клуба хотят Салиба

Три больших клуба готовы переманить защитника "Арсенала" Вильяса Салиба.

Только в этом сезоне дебютировав за "Арсенал", Салиба сразу же утвердился в качестве ключевого игрока команды Микеля Артеты. Совпадение или нет, но "канониры" упустили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги как раз после травмы спины Вильяма.



Поскольку три предыдущих сезона Салиба провел в аренде, сейчас от контракта Вильяма остается только один год. Переговоры "Арсенала" с 22-летним французом о продлении сотрудничества пока не увенчались успехом.



Как сообщает французское издание RMC Sport, контрактная ситуация Салиба привлекла внимание минимум трех больших клубов, которые готовы переманить Вильяма, если тот так и не заключит новую сделку с "Арсеналом".



Имена этих клубов не раскрываются, однако ранее Салиба связывали с переходом в "Реал" и "Милан".