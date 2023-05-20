Лэмпард хотел купить Холанда в "Челси"

Эрлинг Холанд Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хотел пригласить нападающего Эрлинга Холанда в клуб со "Стэмфорд Бридж".

По словам Лэмпарда, ныне блистающий в составе "Манчестер Сити" Холанд был целью "Челси" в его первый период работы в качестве тренера "синих".

Однако тогда боссы "Челси" не поверили в чутье Лэмпарда, о чем Фрэнк вспомнил перед воскресным выездом к "Сити".

"Я в любом случае не знаю, решился бы он перейти сюда или нет, но я активно выступал за его приглашение".

"Некоторых из других игроков, которых мне все-таки удалось пригласить, здесь уже нет. Но бывает и так, что тебе не удается. Люди часто говорят об ошибках или вещах, которые могли произойти в футболе. Я не знал, согласился бы он перейти сюда, но я очень настаивал на его кандидатуре и некоторых других. Для меня он выделялся на фоне остальных", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Лэмпард, Манчестер Сити, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 326

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  1. alexomck 20.05.2023 07:06 # alexomck
    удачно отскочили

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  2. shakur 20.05.2023 06:02 # shakur
    19.05.2023 16:21 #
    true-manc

    30.07.2022 21:09 #
    shakur

    Холанду место в Челси, у них органично смотрятся незабивные напы.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94646/?c=1#c7607957

    Источник: http://fapl.ru/posts/100458/?c=1

    (ответить)

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