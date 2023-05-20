Лэмпард хотел купить Холанда в "Челси"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хотел пригласить нападающего Эрлинга Холанда в клуб со "Стэмфорд Бридж".

По словам Лэмпарда, ныне блистающий в составе "Манчестер Сити" Холанд был целью "Челси" в его первый период работы в качестве тренера "синих".



Однако тогда боссы "Челси" не поверили в чутье Лэмпарда, о чем Фрэнк вспомнил перед воскресным выездом к "Сити".



"Я в любом случае не знаю, решился бы он перейти сюда или нет, но я активно выступал за его приглашение".



"Некоторых из других игроков, которых мне все-таки удалось пригласить, здесь уже нет. Но бывает и так, что тебе не удается. Люди часто говорят об ошибках или вещах, которые могли произойти в футболе. Я не знал, согласился бы он перейти сюда, но я очень настаивал на его кандидатуре и некоторых других. Для меня он выделялся на фоне остальных", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.