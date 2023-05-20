37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 20 мая, шестью поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — БРЕНТФОРД 14:30



"Тоттенхэм" проиграл четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья). "Брентфорд" одержал три победы в четырех последних поединках чемпионата (1 поражение). "Шпоры" брали верх во всех трех последних домашних встречах с "пчелами" с одинаковым счетом 2:0.



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни приступает к своей восьмиматчевой дисквалификации за нарушение запрета на ставки. Понтус Янссон, Кин Льюис-Поттер и Кристиан Нергор остаются в лазарете.



Из лазарета "Тоттенхэма" могут вернуться защитники Эрик Дайер и Яфет Танганга. Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон вернутся в следующем сезоне. Уго Льорис уже, вероятно, сыграл свой последний матч за клуб.



БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" потерпел два поражения подряд, хотя до этого выиграл четыре матча из пяти. "Манчестер Юнайтед" набрал лишь восемь очков в девяти выездных поединках Премьер-Лиги в 2023 году (2 победы, 2 ничьи, 5 поражений). "Вишенки" одержали только одну победу в 10 последних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе — 1:0 дома в ноябре 2019.



Полузащитник "Борнмута" Джефферсон Лерман должен сыграть в защитной маске из-за перелома носа. Хамед Траоре едва возобновил тренировки и играть еще не готов. Антуан Семеньо перенес операцию на голени.



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд приболел, и его участие в матче под вопросом. Скотт Мактоминей приступил к занятиям в общей группе.



ФУЛХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Фулхэм" выиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, хотя до этого потерпел три поражения подряд. "Кристал Пэлас" неизменно проигрывал свой последний выездной поединок в каждом из трех предыдущих сезонов в высшем дивизионе. "Орлы" одержали две победы в двух последних выездах к "дачникам" в Премьер-Лиге.



Вингер "Фулхэма" Даниэль Джеймс тренировался на этой неделе, хотя задняя поверхность бедра его по-прежнему беспокоит. Тим Рим и Андреас Перейра травмированы.



Вингер "Пэлас" Уилфрид Заха, возможно, уже не сыграет за клуб, потому что в прошлый уикенд он получил повреждение задней поверхности бедра. Список потерь дополняют Джеймс Томкинс, Натан Фергюсон, Лука Миливоевич и отлучившийся по делам личного характера Джеффри Шлюпп.



ЛИВЕРПУЛЬ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" одержал семь побед кряду в Премьер-Лиге, и это лучшая серия с января-апреля 2022 (10 побед). "Астон Вилла" уже гарантировала себе место в топ-10 высшего дивизиона — впервые за 12 последних лет. "Красные" выиграли девять из 10 последних встреч с "вилланами" в чемпионате — единственным исключением стало их поражение 7:2 в октябре 2020.



Нападающий Роберто Фирмино залечил мышечную травму и готов в последний раз сыграть за "Ливерпуль" на "Энфилде". Дарвин Нуньес не сможет принять участие в матче из-за повреждения пальца ноги.



Плеймейкер "Виллы" Филиппе Коутиньо уже не сыграет в этом сезоне. Калум Чемберс оправился после болезни.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 17:00



Только "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" выиграли больше домашних матчей Премьер-Лиги в 2023 году, чем "Вулверхэмптон" (7). "Эвертон" надеется впервые с апреля-мая 2021 оформить две выездные победы подряд. "Волки" одержали три победы в трех последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге — как и в 14 первых.



Главному тренеру "Вулверхэмптона" Хулену Лопетеги предстоит решить, вернет он на ворота Жозе Са или оставил Дэна Бентли. Саша Калайджич и Чикиньо травмированы.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин надеется залечить пах к субботе. Конор Коуди не сыграет из-за условий своей аренды. Виталий Миколенко травмирован.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — АРСЕНАЛ 19:30



"Ноттингем Форест" набрал семь очков в четырех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 13 предыдущих. "Арсенал" всего в двух голах от рубежа в 100 забитых в этом сезоне с учетом всех соревнований. "Лесники" одержали лишь одну победу в 11 встречах с "канонирами" в Премьер-Лиге — 2:1 в декабре 1996.



"Форест" рассчитывает на выздоровление Данило и Эммануэля Денниса, но Густаво Скарпа едва ли будет готов.



"Арсенал" завершает сезон без травмированных Александра Зинченко, Габриэля Мартинелли, Вильяма Салиба, Такехиро Томиясу и Мохамеда Эльнени.