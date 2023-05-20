37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 20 мая, шестью поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ТОТТЕНХЭМ — БРЕНТФОРД 14:30
"Тоттенхэм" проиграл четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья). "Брентфорд" одержал три победы в четырех последних поединках чемпионата (1 поражение). "Шпоры" брали верх во всех трех последних домашних встречах с "пчелами" с одинаковым счетом 2:0.
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни приступает к своей восьмиматчевой дисквалификации за нарушение запрета на ставки. Понтус Янссон, Кин Льюис-Поттер и Кристиан Нергор остаются в лазарете.
Из лазарета "Тоттенхэма" могут вернуться защитники Эрик Дайер и Яфет Танганга. Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон вернутся в следующем сезоне. Уго Льорис уже, вероятно, сыграл свой последний матч за клуб.
БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Борнмут" потерпел два поражения подряд, хотя до этого выиграл четыре матча из пяти. "Манчестер Юнайтед" набрал лишь восемь очков в девяти выездных поединках Премьер-Лиги в 2023 году (2 победы, 2 ничьи, 5 поражений). "Вишенки" одержали только одну победу в 10 последних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе — 1:0 дома в ноябре 2019.
Полузащитник "Борнмута" Джефферсон Лерман должен сыграть в защитной маске из-за перелома носа. Хамед Траоре едва возобновил тренировки и играть еще не готов. Антуан Семеньо перенес операцию на голени.
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд приболел, и его участие в матче под вопросом. Скотт Мактоминей приступил к занятиям в общей группе.
ФУЛХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00
"Фулхэм" выиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, хотя до этого потерпел три поражения подряд. "Кристал Пэлас" неизменно проигрывал свой последний выездной поединок в каждом из трех предыдущих сезонов в высшем дивизионе. "Орлы" одержали две победы в двух последних выездах к "дачникам" в Премьер-Лиге.
Вингер "Фулхэма" Даниэль Джеймс тренировался на этой неделе, хотя задняя поверхность бедра его по-прежнему беспокоит. Тим Рим и Андреас Перейра травмированы.
Вингер "Пэлас" Уилфрид Заха, возможно, уже не сыграет за клуб, потому что в прошлый уикенд он получил повреждение задней поверхности бедра. Список потерь дополняют Джеймс Томкинс, Натан Фергюсон, Лука Миливоевич и отлучившийся по делам личного характера Джеффри Шлюпп.
ЛИВЕРПУЛЬ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" одержал семь побед кряду в Премьер-Лиге, и это лучшая серия с января-апреля 2022 (10 побед). "Астон Вилла" уже гарантировала себе место в топ-10 высшего дивизиона — впервые за 12 последних лет. "Красные" выиграли девять из 10 последних встреч с "вилланами" в чемпионате — единственным исключением стало их поражение 7:2 в октябре 2020.
Нападающий Роберто Фирмино залечил мышечную травму и готов в последний раз сыграть за "Ливерпуль" на "Энфилде". Дарвин Нуньес не сможет принять участие в матче из-за повреждения пальца ноги.
Плеймейкер "Виллы" Филиппе Коутиньо уже не сыграет в этом сезоне. Калум Чемберс оправился после болезни.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 17:00
Только "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" выиграли больше домашних матчей Премьер-Лиги в 2023 году, чем "Вулверхэмптон" (7). "Эвертон" надеется впервые с апреля-мая 2021 оформить две выездные победы подряд. "Волки" одержали три победы в трех последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге — как и в 14 первых.
Главному тренеру "Вулверхэмптона" Хулену Лопетеги предстоит решить, вернет он на ворота Жозе Са или оставил Дэна Бентли. Саша Калайджич и Чикиньо травмированы.
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин надеется залечить пах к субботе. Конор Коуди не сыграет из-за условий своей аренды. Виталий Миколенко травмирован.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — АРСЕНАЛ 19:30
"Ноттингем Форест" набрал семь очков в четырех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 13 предыдущих. "Арсенал" всего в двух голах от рубежа в 100 забитых в этом сезоне с учетом всех соревнований. "Лесники" одержали лишь одну победу в 11 встречах с "канонирами" в Премьер-Лиге — 2:1 в декабре 1996.
"Форест" рассчитывает на выздоровление Данило и Эммануэля Денниса, но Густаво Скарпа едва ли будет готов.
"Арсенал" завершает сезон без травмированных Александра Зинченко, Габриэля Мартинелли, Вильяма Салиба, Такехиро Томиясу и Мохамеда Эльнени.
20.05.2023 00:05
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Последние комментарии:
Ну старый туалет такое себе место. Ставлю на ничью 90+мин гол.
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Предстоящие 5 матчей команды
Манчестер Сити vs Челси 21 мая 2023 18:00
Манчестер Юнайтед vs Челси 25 мая 2023 22:00
Челси vs Ньюкасл 28 мая 2023 18:30
6ля, а ведь и правда, если бы не 11 очков при Бздухеле, эти пенсовские отребья сейчас реально могли бы улететь в Чемпионшип.
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