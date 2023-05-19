Джош Макихрэн остался без клуба

Полузащитник Джош Макихрэн, которого некогда называли "будущим "Челси", становится свободным агентом.

Макихрэн находился в системе "Челси" с семи лет, дебютировав за первую команду "синих" в сентябре 2010.



В те времена Макихрэну выдавали огромные авансы. Джош даже был наречен преемником легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда и считался кандидатом на вызов в главную сборную Англии.



Однако большую часть своей карьеры в "Челси" Джош скитался по арендам. Сыграв только 22 матча и не забив ни одного гола за "синих", в 2015 Джош окончательно разорвал отношения с родным клубом.



Тогда же, в 2015 году, Макихрэн отправился в "Брентфорд", а затем выступал за "Бирмингем" и "МК Донс".



И вот сейчас карьера Макихрэна достигла нового дна. Джош не смог предотвратить вылет в Лигу Два "МК Донс", который сегодня подтвердил, что истекающий контракт полузащитника продлен не будет.



Таким образом, в свои 30 лет Макихрэн остается без клуба.