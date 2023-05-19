Джош Макихрэн остался без клуба

Джон Макихрэн Полузащитник Джош Макихрэн, которого некогда называли "будущим "Челси", становится свободным агентом.

Макихрэн находился в системе "Челси" с семи лет, дебютировав за первую команду "синих" в сентябре 2010.

В те времена Макихрэну выдавали огромные авансы. Джош даже был наречен преемником легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда и считался кандидатом на вызов в главную сборную Англии.

Однако большую часть своей карьеры в "Челси" Джош скитался по арендам. Сыграв только 22 матча и не забив ни одного гола за "синих", в 2015 Джош окончательно разорвал отношения с родным клубом.

Тогда же, в 2015 году, Макихрэн отправился в "Брентфорд", а затем выступал за "Бирмингем" и "МК Донс".

И вот сейчас карьера Макихрэна достигла нового дна. Джош не смог предотвратить вылет в Лигу Два "МК Донс", который сегодня подтвердил, что истекающий контракт полузащитника продлен не будет.

Таким образом, в свои 30 лет Макихрэн остается без клуба.


Метки Макихрэн, МК Донс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 576

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 19.05.2023 23:05 # brown-ale
    Вуахахаха.

    (ответить)

  2. superglor 19.05.2023 23:03 # superglor
    Воспитанники Манчестер Сити в 30 лет переходят в какой-никакой клуб АПЛ и выигрывают ЛЧ и АПЛ.

    Воспитанники позорного клуба существовавшего на сворованные у народа деньги в 30 лет заканчивают карьеры.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: