"Саутгемптон" собирается назначить Расселла Мартина

"Саутгемптон" собирается доверить задачу по возвращению клуба в Премьер-Лигу Расселлу Мартину из "Суонси".

Этот сезон "Саутгемптон" завершает под руководством временщика Рубена Селлеса, ранее уволив Ральф Хазенхюттля, а затем Натана Джонса.



Как сообщает The Guardian, проваливший задачу по выживанию в Премьер-Лиге Селлес покинет тренерский мостик в конце сезона, и "Саутгемптон" уже подыскал ему замену в лице 37-летнего Мартина.



В минувший четверг Мартин должен был вылететь в Вашингтон на переговоры с американскими владельцами "Суонси" насчет планов на будущее, но вместо этого остался дома. От контракта Расселла остается только один год.



В этом сезоне Мартин привел "Суонси" к 10-му месту в Чемпионшипе, остановившись в трех очках от зоны плей-офф, тогда как в прошлой кампании, своей дебютной в клубе, финишировал 15-м.