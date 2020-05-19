Слот не стал исключать переход в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот отказался исключать свой переход в "Тоттенхэмом".

Согласно слухам, именно на переговорах со Слотом собирается сосредоточиться президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви после того, как не нашел общего языка с бывшим наставником "Баварии" Юлианом Нагельсманном.



Слот едва привел "Фейеноорд" к чемпионству в Эредизивии, однако Арне не смог подтвердить, что останется на защиту титула в следующем сезоне.



"Останусь ли я? Я дам вам (английским медиа) тот же ответ, что я дал голландским медиа. Мы здесь, чтобы говорить о матче в воскресенье, а не об этом".



"При всем уважении к вашему вопросу, каждый мой ответ создаст дополнительные вопросы. Этим утром в "Фейеноорде" мы работали над планами на лето и после лета".



"Поэтому мы просто продолжаем, как обычно, потому что у меня все еще остается два года по контракту".



"Сейчас не тот момент, чтобы говорить об этом. Вы можете продолжать задавать одни и те же вопросы снова и снова, но каждый раз я буду отвечать, что мы здесь ради матча в воскресенье".



"Вы спрашивали, каково быть чемпионом. Это нормально, я отвечу на такие вопросы, но что касается всего остального, то сейчас не тот момент", — цитирует Слота talkSPORT.