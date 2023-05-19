Только "выдающееся предложение" заставит Клоппа продать Келлехера

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клоппп заявил, что только "выдающееся предложение" заставит его клуб продать голкипера Кувина Келлехера.

Согласно слухам, Келлехер чувствует, что засиделся у спиной за Адриана, и помышляет о переходе в клуб, где сможет быть первым номером.



В числе претендентов на Куина называются "Тоттенхэм" и "Брентфорд", однако Клопп совершенно не заинтересован в расставании с 24-летним ирландцем.



"Кувин Келлехер? У него есть контракт! Или вы хотите, чтобы мы проводили его (в заключительном домашнем матче сезона) на всякий случай? Если честно, я не представляю себе уход Кувина. На мой взгляд, это должно быть выдающееся предложение, чтобы начать думать о его продаже", — цитирует Клоппа Daily Mirror.