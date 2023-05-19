Только "выдающееся предложение" заставит Клоппа продать Келлехера

Кувин Келлехер Наставник "Ливерпуля" Юрген Клоппп заявил, что только "выдающееся предложение" заставит его клуб продать голкипера Кувина Келлехера.

Согласно слухам, Келлехер чувствует, что засиделся у спиной за Адриана, и помышляет о переходе в клуб, где сможет быть первым номером.

В числе претендентов на Куина называются "Тоттенхэм" и "Брентфорд", однако Клопп совершенно не заинтересован в расставании с 24-летним ирландцем.

"Кувин Келлехер? У него есть контракт! Или вы хотите, чтобы мы проводили его (в заключительном домашнем матче сезона) на всякий случай? Если честно, я не представляю себе уход Кувина. На мой взгляд, это должно быть выдающееся предложение, чтобы начать думать о его продаже", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Келлехер, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 19.05.2023 19:01 # true-manc
    два ящика страпонов для всей команды и по рукам (с) юрген впопп

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  2. electric 19.05.2023 19:01 # electric
    КНЯЗИ!!!

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