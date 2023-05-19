Гвардиола: "Премьер-Лига — самое важное соревнование"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для него выиграть Премьер-Лигу важнее, чем Лигу Чемпионов.
Ранее на текущей неделе "Сити" разгромил "Реал" со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги Чемпионов, которую Гвардиола еще никогда не выигрывал после своего ухода из "Барселоны".
Однако в данный момент на уме у Гвардиолы только титул Премьер-Лиги, который "горожане" могут оформить в случае домашней победы над "Челси" в воскресенье.
"Мы играем нон-стоп".
"Но самое сложное еще впереди. Как говорят теннисисты, самое сложное — это подача на победу на Уимблдоне. В воскресенье все будет в наших руках".
"Премьер-Лига — это самое важное соревнование, потому что оно длится 10-11 месяцев. Нам повезло, что мы можем поставить точку дома в окружении своих людей".
"Последний шаг — самый сложный, потому что ты испытываешь много эмоций. Мы не сможем простить себя, если позволим себе отвлечься".
"Мы знаем, что сейчас у нас есть три матча, чтобы завоевать титул. Каждый выигранный матч помогает следующему".
"Мы не можем забывать реальность. Не можем забывать, что происходило против "Юнайтед" и "Виллы" в прошлом. Футбол — это эмоции в моменте. Если мы можем оформить титул дома, то нужно сделать это".
"Будучи тренером, я чувствую себя частью кое-чего особенного. Я никогда не думал, что это принадлежит мне. Я просто часть этого. Это не было бы возможно без невероятной работы спортивного директора, руководства и, конечно, игроков", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
19.05.2023 18:00
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Последние комментарии:
0)))))
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гвардиола раскрывает рот - значит пиздит.
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Это правда.
Даже, если Манчестер Сити выиграют ЛЧ, АПЛ куда важнее считается и более престижный турнир, а не лотерейный недокубок.
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КОРОЛЬ!!!
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Согласен на 100%, я об етом говорю затупкам фапла не первый год, но скузня всякая бестрофейная спорит
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