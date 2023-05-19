Гвардиола: "Премьер-Лига — самое важное соревнование"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для него выиграть Премьер-Лигу важнее, чем Лигу Чемпионов.

Ранее на текущей неделе "Сити" разгромил "Реал" со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги Чемпионов, которую Гвардиола еще никогда не выигрывал после своего ухода из "Барселоны".

Однако в данный момент на уме у Гвардиолы только титул Премьер-Лиги, который "горожане" могут оформить в случае домашней победы над "Челси" в воскресенье.

"Мы играем нон-стоп".

"Но самое сложное еще впереди. Как говорят теннисисты, самое сложное — это подача на победу на Уимблдоне. В воскресенье все будет в наших руках".

"Премьер-Лига — это самое важное соревнование, потому что оно длится 10-11 месяцев. Нам повезло, что мы можем поставить точку дома в окружении своих людей".

"Последний шаг — самый сложный, потому что ты испытываешь много эмоций. Мы не сможем простить себя, если позволим себе отвлечься".

"Мы знаем, что сейчас у нас есть три матча, чтобы завоевать титул. Каждый выигранный матч помогает следующему".

"Мы не можем забывать реальность. Не можем забывать, что происходило против "Юнайтед" и "Виллы" в прошлом. Футбол — это эмоции в моменте. Если мы можем оформить титул дома, то нужно сделать это".

"Будучи тренером, я чувствую себя частью кое-чего особенного. Я никогда не думал, что это принадлежит мне. Я просто часть этого. Это не было бы возможно без невероятной работы спортивного директора, руководства и, конечно, игроков", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 428

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Последние комментарии:




  1. electric 19.05.2023 18:58 # electric
    0)))))

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  2. closer 19.05.2023 18:46 # closer
    гвардиола раскрывает рот - значит пиздит.

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  3. moneycity 19.05.2023 18:22 # moneycity
    Это правда.
    Даже, если Манчестер Сити выиграют ЛЧ, АПЛ куда важнее считается и более престижный турнир, а не лотерейный недокубок.

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  4. sapojnik 19.05.2023 18:03 # sapojnik
    КОРОЛЬ!!!

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  5. true-manc 19.05.2023 18:02 # true-manc
    Согласен на 100%, я об етом говорю затупкам фапла не первый год, но скузня всякая бестрофейная спорит

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