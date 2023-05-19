Клопп: "В "Ливерпуле" думали, что дисквалификация будет дольше!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его коллеги по клубу ожидали более продолжительной дисквалификации.

Ранее на текущей неделе Клопп был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 75,000 фунтов за свои комментарии насчет рефери Пола Тирни после победы 4:3 над "Тоттенхэмом".



Дисквалификация будет расширена еще на один матч, если до окончания следующего сезона Юрген совершит похожую провинность.



Теперь Клопп не сможет руководить командой от бровки в матче против "Астон Виллы" в субботу, однако Юрген не видит в этом проблемы.



"Я ожидал наказания, учитывая все то, что мы знали и могли слышать. Это нормально. Прото я бы хотел знать, куда пойдут эти деньги. Надеюсь, на хорошую цель. Если так, то я рад заплатить. Если нет, нам нужно поговорить снова".



"Но в остальном люди вокруг меня были настроени довольно негативно. Они думали, дисквалификация будет дольше!"



"Это один матч. Процесс будет примерно таким же, как и против "Саутгемптона". Я смогу занять позицию получить и буду в контакте со своими тренерами", — цитирует Клоппа Sky Sports.