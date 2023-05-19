Клопп: "В "Ливерпуле" думали, что дисквалификация будет дольше!"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его коллеги по клубу ожидали более продолжительной дисквалификации.
Ранее на текущей неделе Клопп был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 75,000 фунтов за свои комментарии насчет рефери Пола Тирни после победы 4:3 над "Тоттенхэмом".
Дисквалификация будет расширена еще на один матч, если до окончания следующего сезона Юрген совершит похожую провинность.
Теперь Клопп не сможет руководить командой от бровки в матче против "Астон Виллы" в субботу, однако Юрген не видит в этом проблемы.
"Я ожидал наказания, учитывая все то, что мы знали и могли слышать. Это нормально. Прото я бы хотел знать, куда пойдут эти деньги. Надеюсь, на хорошую цель. Если так, то я рад заплатить. Если нет, нам нужно поговорить снова".
"Но в остальном люди вокруг меня были настроени довольно негативно. Они думали, дисквалификация будет дольше!"
"Это один матч. Процесс будет примерно таким же, как и против "Саутгемптона". Я смогу занять позицию получить и буду в контакте со своими тренерами", — цитирует Клоппа Sky Sports.
19.05.2023 17:00
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Последние комментарии:
Тирни отстранен от Ливерпуля - навсегда!. Это стоило дисквы!
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Ахах красава опять попутно 2 раза спустил на них Клоппо)
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да недоаценили твои оратарские способности
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