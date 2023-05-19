Клопп: "В "Ливерпуле" думали, что дисквалификация будет дольше!"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его коллеги по клубу ожидали более продолжительной дисквалификации.

Ранее на текущей неделе Клопп был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 75,000 фунтов за свои комментарии насчет рефери Пола Тирни после победы 4:3 над "Тоттенхэмом".

Дисквалификация будет расширена еще на один матч, если до окончания следующего сезона Юрген совершит похожую провинность.

Теперь Клопп не сможет руководить командой от бровки в матче против "Астон Виллы" в субботу, однако Юрген не видит в этом проблемы.

"Я ожидал наказания, учитывая все то, что мы знали и могли слышать. Это нормально. Прото я бы хотел знать, куда пойдут эти деньги. Надеюсь, на хорошую цель. Если так, то я рад заплатить. Если нет, нам нужно поговорить снова".

"Но в остальном люди вокруг меня были настроени довольно негативно. Они думали, дисквалификация будет дольше!"

"Это один матч. Процесс будет примерно таким же, как и против "Саутгемптона". Я смогу занять позицию получить и буду в контакте со своими тренерами", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки дисквалификации, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 17:00

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  1. vals1702 19.05.2023 17:15 # vals1702
    Тирни отстранен от Ливерпуля - навсегда!. Это стоило дисквы!

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  2. gerrard08 19.05.2023 17:14 # gerrard08
    Ахах красава опять попутно 2 раза спустил на них Клоппо)

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  3. liverpyl 19.05.2023 17:14 # liverpyl
    да недоаценили твои оратарские способности

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