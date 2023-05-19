Фил Джонс подтвердил расставание с "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс подтвердил свой уход из клуба в конце сезона.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что "Юнайтед" не будет продлевать истекающий в конце июня контракт Джонса.



Сегодня 31-летний англичанин это лично подтвердил, а также попытался оправдаться за то, что почти не играл в последние годы.



"Последние пара лет были очень сложными. Я не отрицаю этого. Я не прячусь от этого. Моя семья сыграла ключевую роль в том, что я держался в тонусе и сохранял концентрацию, стараясь вернуться в форму и стараясь играть больше".



"Я скучал по игре в футбол. Скучал по ней. Я рос, играя в футбол, и играть в футбол — это все, что ты хочешь. Это все, что я умею. Это любимое дело, которым ты зарабатываешь на жизнь. Мне повезло делать это, хотя и не так много, как мне бы хотелось".



"У меня были предложения из других мест, но я ждал и ждал звонка из "Юнайтед". Однажды мой телефон зазвонил, и это был сэр Алекс. В тот день я закончил отпуск — мне не терпелось увидеться с ним. Мне не терпелось заключить контракт и, что важнее всего, начать играть. Это был единственный клуб, где я хотел развивать свою карьеру".



"Для меня было честью носить эту футболку, эту эмблему и представлять каждого, кто связан с клубом. Мне бы хотелось играть больше и приносить больше пользы командам, за которые я играл. Но я от чистого сердца говорю, что я сделал все возможное. Я делал все, что медицинский персонал просил от меня", — говорится в заявлении Джонса.