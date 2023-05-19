Фил Джонс подтвердил расставание с "Юнайтед"

Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс подтвердил свой уход из клуба в конце сезона.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что "Юнайтед" не будет продлевать истекающий в конце июня контракт Джонса.

Сегодня 31-летний англичанин это лично подтвердил, а также попытался оправдаться за то, что почти не играл в последние годы.

"Последние пара лет были очень сложными. Я не отрицаю этого. Я не прячусь от этого. Моя семья сыграла ключевую роль в том, что я держался в тонусе и сохранял концентрацию, стараясь вернуться в форму и стараясь играть больше".

"Я скучал по игре в футбол. Скучал по ней. Я рос, играя в футбол, и играть в футбол — это все, что ты хочешь. Это все, что я умею. Это любимое дело, которым ты зарабатываешь на жизнь. Мне повезло делать это, хотя и не так много, как мне бы хотелось".

"У меня были предложения из других мест, но я ждал и ждал звонка из "Юнайтед". Однажды мой телефон зазвонил, и это был сэр Алекс. В тот день я закончил отпуск — мне не терпелось увидеться с ним. Мне не терпелось заключить контракт и, что важнее всего, начать играть. Это был единственный клуб, где я хотел развивать свою карьеру".

"Для меня было честью носить эту футболку, эту эмблему и представлять каждого, кто связан с клубом. Мне бы хотелось играть больше и приносить больше пользы командам, за которые я играл. Но я от чистого сердца говорю, что я сделал все возможное. Я делал все, что медицинский персонал просил от меня", — говорится в заявлении Джонса.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 542

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  1. liverpyl 19.05.2023 17:14 # liverpyl
    надо его в ливерпуль взять

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  2. chelsea 19.05.2023 17:00 # chelsea
    легенда, будем скучать

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  3. chop 19.05.2023 16:56 # chop
    Жаль этого урода-добряка

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  4. narcot 19.05.2023 16:24 # narcot
    жаль( сильнейший защ му-му за последние лет 10

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  5. alexomck 19.05.2023 16:04 # alexomck
    не вывез конкуренцию с шейхом

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