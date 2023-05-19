Рэшфорд рискует пропустить выезд к "Борнмуту" из-за болезни

У нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда вновь возникли проблемы со здоровьем в преддверии выезда к "Борнмуту".

Только в минувшую среду "Юнайтед" объявил, что Рэшфорд возобновил полноценные тренировки после травмы ноги, из-за которой Маркус пропустил победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" в прошлый уикенд.



Ожидалось, что Рэшфорд отправится с "Юнайтед" на выезд к "Борнмуту" в субботу, однако теперь участие Маркуса в этом матче под вопросом. Забивший 29 гол голов в этом сезоне нападающий заболел.



"Позитив в том, что Варан точно доступен, Скотт (Мактоминей) присоединился к тренировкам и будет доступен, если все будет хорошо".



"Рэши хорошо тренировался всю неделю, но сегодня он приболел. Нам нужно посмотреть, как он будет себя чувствовать в течение дня и завтра", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Sky Sports.