"Сити" представил новую домашнюю форму на сезон 2023/24 (ФОТО)

"Манчестер Сити" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24.

Следующий сезон будет 20-м с момента, как "Сити" переехал на свою нынешний стадион "Этихад", и как раз этот юбилей стал источником вдохновения для дизайнеров технического спонсора "горожан" Puma.



Новая форма напоминает ту самую, в которой "Сити" впервые сыграл на "Этихад" в 2003 году, а также отражает элементы архитектуры стадиона — вроде четырех гигантских башен. Кроме того, сзади на футболке указан почтовый индекс арены.



Ожидается, что команда Хосепа Гвардиолы впервые примерит новую форму в заключительном домашнем матче этого сезона — против "Челси" в ближайшее воскресенье.



















