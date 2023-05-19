"Сити" представил новую домашнюю форму на сезон 2023/24 (ФОТО)
"Манчестер Сити" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24.
Следующий сезон будет 20-м с момента, как "Сити" переехал на свою нынешний стадион "Этихад", и как раз этот юбилей стал источником вдохновения для дизайнеров технического спонсора "горожан" Puma.
Новая форма напоминает ту самую, в которой "Сити" впервые сыграл на "Этихад" в 2003 году, а также отражает элементы архитектуры стадиона — вроде четырех гигантских башен. Кроме того, сзади на футболке указан почтовый индекс арены.
Ожидается, что команда Хосепа Гвардиолы впервые примерит новую форму в заключительном домашнем матче этого сезона — против "Челси" в ближайшее воскресенье.
19.05.2023 14:00
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Последние комментарии:
На последней фотке шлюхи в голубых платьях
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Королевская.
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Представил так представил пздц парашники пиарщики, усадили на диван игроков. Элементарно никакой мысли, дэбили работают зряплату получают. Форма норм так то хуле.
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Для геев сойдет голубая тряпка параша
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Пока ажиотаж, напоминают о себе.
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Цвета плитки общественного сортира совкового. Мда
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Параша какая-то...
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Для мытья посуды и пола сойдет
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КОРОЛИ!
Но воротник не нравится, как на базарных формах в 2005 году.
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КОРОЛЕВСКАЯ!!!
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Королевская форма! И ни одного негра на фото, наконец-то!
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Слишком просто и неинтересно. Слабовато в случае с треблом
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Вратарская форма збс смотрится, полевая средне.
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Лучшая в истории. Чудесные небесные цвета, гармоничное сочетание елементов футболки, похожи в етой форме на ангелочков. Просто Вау и Браво! КОРОЛИ!!!
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