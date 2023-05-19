"Сити" представил новую домашнюю форму на сезон 2023/24 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2023/24 "Манчестер Сити" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24.

Следующий сезон будет 20-м с момента, как "Сити" переехал на свою нынешний стадион "Этихад", и как раз этот юбилей стал источником вдохновения для дизайнеров технического спонсора "горожан" Puma.

Новая форма напоминает ту самую, в которой "Сити" впервые сыграл на "Этихад" в 2003 году, а также отражает элементы архитектуры стадиона — вроде четырех гигантских башен. Кроме того, сзади на футболке указан почтовый индекс арены.

Ожидается, что команда Хосепа Гвардиолы впервые примерит новую форму в заключительном домашнем матче этого сезона — против "Челси" в ближайшее воскресенье.

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2023/24


Метки Puma, Манчестер Сити, спонсоры, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1016

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Последние комментарии:




  1. jokerz 19.05.2023 15:18 # jokerz
    На последней фотке шлюхи в голубых платьях

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  2. kukuruzko 19.05.2023 15:15 # kukuruzko
    Королевская.

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  3. mancunia-planet 19.05.2023 14:59 # mancunia-planet
    Представил так представил пздц парашники пиарщики, усадили на диван игроков. Элементарно никакой мысли, дэбили работают зряплату получают. Форма норм так то хуле.

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  4. chr1s8rown 19.05.2023 14:58 # chr1s8rown
    Для геев сойдет голубая тряпка параша

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  5. closer 19.05.2023 14:54 # closer
    Пока ажиотаж, напоминают о себе.

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  6. kagawa 19.05.2023 14:45 # kagawa
    Цвета плитки общественного сортира совкового. Мда

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  7. danik9 19.05.2023 14:40 # danik9
    Параша какая-то...

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  8. largo-winch 19.05.2023 14:34 # largo-winch
    Для мытья посуды и пола сойдет

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  9. moneycity 19.05.2023 14:30 # moneycity
    КОРОЛИ!
    Но воротник не нравится, как на базарных формах в 2005 году.

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  10. sapojnik 19.05.2023 14:21 # sapojnik
    КОРОЛЕВСКАЯ!!!

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  11. superglor 19.05.2023 14:20 # superglor
    Королевская форма! И ни одного негра на фото, наконец-то!

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  12. division 19.05.2023 14:14 # division
    Слишком просто и неинтересно. Слабовато в случае с треблом

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  13. slavaukraine 19.05.2023 14:10 # slavaukraine
    Вратарская форма збс смотрится, полевая средне.

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  14. true-manc 19.05.2023 14:06 # true-manc
    Лучшая в истории. Чудесные небесные цвета, гармоничное сочетание елементов футболки, похожи в етой форме на ангелочков. Просто Вау и Браво! КОРОЛИ!!!

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