Босс "Сити": "Много других клубов тратят больше нас"
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что успехи его клуба нельзя объяснить одними только инвестициями в состав.
В данный момент "Сити" находится на пороге требла, однако со стороны злых языков продолжаются упреки насчет тех трат, которые совершают "горожане".
Сориано указывает, что в последние годы конкуренты "Сити" по Премьер-Лиге тратят больше, поэтому подобные обвинения не имеют под собой оснований.
"Слушайте, вам достаточно взглянуть на инвестиции в игроков в Англии за последние год, три года, пять лет. Мы никогда не были клубом, который тратит больше всех на игроков".
"Есть много других клубов, которые инвестируют больше нас: "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал".
"И говорить о том, что мы побеждали, потому что потратили много денег, просто неверно", — цитирует Сориано Daily Mail.
19.05.2023 13:00
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Специально избегали сверхдорогих покупок(до Грилиша), но при этом много трансферов было дороже 50 млн, в то время как другие клубы меньше делали таких приобретений. Хотя МЮ и Челси тоже понатратили много, причем с низким КПД.
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КОРОЛЬ!!!
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А если взять отрезок в 15 лет? Читеры ебанные.
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Мы никогда не были клубом, который тратит больше всех на игроков
Источник: http://fapl.ru/posts/100465/?c=1
Сезоны в которых МС потратил больше всех на игроков:
08/09
09/10
10/11
15/16
16/17
17/18
Ну и почти все остальные сезоны они там чутка от первого места отстают, как будто специально, чтобы избавиться от этого клише)
Ну а еще у Сити самая большая зарплатная ведомость в лиге, что тоже является затратами на игроков.
Короче типикал балабол выгораживает типикал мешков.
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рано или поздно нарушения ффп будут доказаны и все заработанные грязным путем чашки будут отобраны.
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Да вы молодцы, молодцы, просто вы не нравитесь никому без логичных причин.
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Это правда, КОРОЛЬ поставил на место недовольных завистников.
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