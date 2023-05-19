Босс "Сити": "Много других клубов тратят больше нас"

Ферран Сориано Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что успехи его клуба нельзя объяснить одними только инвестициями в состав.

В данный момент "Сити" находится на пороге требла, однако со стороны злых языков продолжаются упреки насчет тех трат, которые совершают "горожане".

Сориано указывает, что в последние годы конкуренты "Сити" по Премьер-Лиге тратят больше, поэтому подобные обвинения не имеют под собой оснований.

"Слушайте, вам достаточно взглянуть на инвестиции в игроков в Англии за последние год, три года, пять лет. Мы никогда не были клубом, который тратит больше всех на игроков".

"Есть много других клубов, которые инвестируют больше нас: "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал".

"И говорить о том, что мы побеждали, потому что потратили много денег, просто неверно", — цитирует Сориано Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Сориано

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 13:00

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  1. gin 19.05.2023 14:01 # gin
    Специально избегали сверхдорогих покупок(до Грилиша), но при этом много трансферов было дороже 50 млн, в то время как другие клубы меньше делали таких приобретений. Хотя МЮ и Челси тоже понатратили много, причем с низким КПД.

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  2. true-manc 19.05.2023 13:58 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. gerrard08 19.05.2023 13:47 # gerrard08
    А если взять отрезок в 15 лет? Читеры ебанные.

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  4. redwhitegun 19.05.2023 13:47 # redwhitegun
    Мы никогда не были клубом, который тратит больше всех на игроков

    Источник: http://fapl.ru/posts/100465/?c=1

    Сезоны в которых МС потратил больше всех на игроков:
    08/09
    09/10
    10/11
    15/16
    16/17
    17/18

    Ну и почти все остальные сезоны они там чутка от первого места отстают, как будто специально, чтобы избавиться от этого клише)

    Ну а еще у Сити самая большая зарплатная ведомость в лиге, что тоже является затратами на игроков.

    Короче типикал балабол выгораживает типикал мешков.

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  5. bangladesh 19.05.2023 13:37 # bangladesh
    рано или поздно нарушения ффп будут доказаны и все заработанные грязным путем чашки будут отобраны.

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  6. breadpeat 19.05.2023 13:25 # breadpeat
    Да вы молодцы, молодцы, просто вы не нравитесь никому без логичных причин.

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  7. moneycity 19.05.2023 13:10 # moneycity
    Это правда, КОРОЛЬ поставил на место недовольных завистников.

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