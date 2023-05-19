Босс "Сити": "Много других клубов тратят больше нас"

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что успехи его клуба нельзя объяснить одними только инвестициями в состав.

В данный момент "Сити" находится на пороге требла, однако со стороны злых языков продолжаются упреки насчет тех трат, которые совершают "горожане".



Сориано указывает, что в последние годы конкуренты "Сити" по Премьер-Лиге тратят больше, поэтому подобные обвинения не имеют под собой оснований.



"Слушайте, вам достаточно взглянуть на инвестиции в игроков в Англии за последние год, три года, пять лет. Мы никогда не были клубом, который тратит больше всех на игроков".



"Есть много других клубов, которые инвестируют больше нас: "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал".



"И говорить о том, что мы побеждали, потому что потратили много денег, просто неверно", — цитирует Сориано Daily Mail.