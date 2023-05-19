"Брентфорд" предложит новый контракт Тоуни вместо траенсфера

"Брентфорд" собирается начать переговоры со своим нападающим Айвеном Тоуни о новом контракте.

Как сообщает Daily Mail, изначально владелец "Брентфорда" Мэттью Бенхэм был готов выслушать предложения насчет Тоуни летом, собираясь потребовать свыше 50 миллионов фунтов за своего бомбардира.



Однако в минувшую среду Тоуни был дисквалифицирован на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки, что практически исключает продажу Айвена в летнее трансферное окно.



Теперь планы "Брентфорда" изменились, и "пчелы" хотят продемонстрировать свою поддержку Тоуни, заодно защитив трансферную стоимость Айвена, который забил 20 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



Сейчас у Тоуни остается еще два года по контракту с зарплатой в 20,000 фунтов в неделю, и "Брентфорд" собирается предложить Айвену новую сделку, которая может увеличить жалование 27-летнего англичанина до 150,000 фунтов каждые семь дней.



Дисквалификация также дает "Брентфорду" право расторгнуть контракт с Тоуни, но "пчелы" такой вариант не рассматривают, несмотря на возможность сэкономить 640,000 фунтов на зарплате в следующие восемь месяцев.