"Тоттенхэм" сосредоточился на Слоте

Арне Слот Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готовится начать переговоры с главным тренером "Фейеноорда" Арне Слотом.

Леви находится в поисках нового рулевого для первой команды "Тоттенхэма" с момента, как указал Антонио Конте на дверь в марте.

Ранее Леви не удалось договориться с бывшим наставником "Баварии" Юлианом Нагельманном, Венсан Компани заключил новый контракт с "Бернли", а Хаби Алонсо лично подтвердил, что остается в "Байере".

Как сообщает talkSPORT, теперь "Тоттенхэм" сосредоточил внимание на 44-летнем Слоте, который едва привел свой "Фейеноорд" к чемпионству в Эредивизии.

Помимо главного тренера, Леви также предстоит определиться с заменой для Фабио Паратичи, покинувшего должность управляющего директора "шпор" из-за дисквалификации.


Метки Слот, Тоттенхэм, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 11:00

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  1. breadpeat 19.05.2023 11:40 # breadpeat
    Это Черчесов же.. бросил пить чайный гриб

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  2. slavaukraine 19.05.2023 11:28 # slavaukraine
    чет сомнительный выбор, когда есть Де Дзерби, Энрике, Нагельсманн на рынке

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  3. hunter022 19.05.2023 11:05 # hunter022
    Ещё один лысик, скоро в АПЛ специальную награду придумают...

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