"Тоттенхэм" сосредоточился на Слоте

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готовится начать переговоры с главным тренером "Фейеноорда" Арне Слотом.

Леви находится в поисках нового рулевого для первой команды "Тоттенхэма" с момента, как указал Антонио Конте на дверь в марте.



Ранее Леви не удалось договориться с бывшим наставником "Баварии" Юлианом Нагельманном, Венсан Компани заключил новый контракт с "Бернли", а Хаби Алонсо лично подтвердил, что остается в "Байере".



Как сообщает talkSPORT, теперь "Тоттенхэм" сосредоточил внимание на 44-летнем Слоте, который едва привел свой "Фейеноорд" к чемпионству в Эредивизии.



Помимо главного тренера, Леви также предстоит определиться с заменой для Фабио Паратичи, покинувшего должность управляющего директора "шпор" из-за дисквалификации.