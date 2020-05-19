"Тоттенхэм" сосредоточился на Слоте
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готовится начать переговоры с главным тренером "Фейеноорда" Арне Слотом.
Леви находится в поисках нового рулевого для первой команды "Тоттенхэма" с момента, как указал Антонио Конте на дверь в марте.
Ранее Леви не удалось договориться с бывшим наставником "Баварии" Юлианом Нагельманном, Венсан Компани заключил новый контракт с "Бернли", а Хаби Алонсо лично подтвердил, что остается в "Байере".
Как сообщает talkSPORT, теперь "Тоттенхэм" сосредоточил внимание на 44-летнем Слоте, который едва привел свой "Фейеноорд" к чемпионству в Эредивизии.
Помимо главного тренера, Леви также предстоит определиться с заменой для Фабио Паратичи, покинувшего должность управляющего директора "шпор" из-за дисквалификации.
19.05.2023 11:00
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