"Ньюкасл" хочет купить Мэддисона и Барнса

"Ньюкасл" планирует совершить трансферный рейд на "Лестер" для приобретения полузащитника Джеймса Мэддисона и вингера Харви Барнса.

Интерес "Ньюкасл" к Мэддисону не является новостью — "сороки" пытались заполучить Джеймса еще прошлым летом.



Как сообщает talkSPORT, Мэддисон остается одной из ведущих трансферных целей "Ньюкасла", и после окончания сезона "сороки" предпримут новую попытку.



Помимо 26-летнего Мэддисона, на радаре у "Ньюкасла" также находится 25-летний Барнс. Утверждается, что спортивный директор "сорок" Дэн Эшуорт является большим поклонником таланта Харви, лично посетив матч "лис" против "Ливерпуля" в минувший понедельник.



За два матча до финиша "Лестер" находится на предпоследнем место в Премьер-Лиге, и понижение "лис" в классе значительно бы упростило задачу "Ньюкасла".