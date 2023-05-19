"Ньюкасл" хочет купить Мэддисона и Барнса
"Ньюкасл" планирует совершить трансферный рейд на "Лестер" для приобретения полузащитника Джеймса Мэддисона и вингера Харви Барнса.
Интерес "Ньюкасл" к Мэддисону не является новостью — "сороки" пытались заполучить Джеймса еще прошлым летом.
Как сообщает talkSPORT, Мэддисон остается одной из ведущих трансферных целей "Ньюкасла", и после окончания сезона "сороки" предпримут новую попытку.
Помимо 26-летнего Мэддисона, на радаре у "Ньюкасла" также находится 25-летний Барнс. Утверждается, что спортивный директор "сорок" Дэн Эшуорт является большим поклонником таланта Харви, лично посетив матч "лис" против "Ливерпуля" в минувший понедельник.
За два матча до финиша "Лестер" находится на предпоследнем место в Премьер-Лиге, и понижение "лис" в классе значительно бы упростило задачу "Ньюкасла".
19.05.2023 10:00
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