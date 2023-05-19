"Юнайтед" предложит Батленду остаться

"Манчестер Юнайтед" готов предложить новый контракт на улучшенных условиях своему резервному голкиперу Джеку Батленду.

Напомним, Батленд присоединился к "Юнайтед" только в январе, перебравшись к "красным дьяволам" из "Кристал Пэлас" на правах аренды.



В "Пэлас" Батленд уже не вернется, поскольку контракт 30-летнего англичанина с "орлами" истекает в конце этого сезона.



Интерес к Батленду уже проявляет "Рейнджерс", готовый предложить Джеку роль первого номера и сохранение его зарплаты относительно контракта с "Пэлас".



Однако The Sun утверждает, что "Юнайтед" попытается удержать Батленда, хотя тот до сих пор даже не дебютировал за клуб. "Дьяволы" готовы предложить Джеку зарплату вдвое больше.



Таким образом, Батленду предстоит сделать выбор между игрой в футбол и деньгами.