Сага с продажей МЮ, вероятно, продлится на лето

Сага с продажей "Манчестер Юнайтед" семейством Глэйзеров может быть продлена на лето, нарушив трансферную кампанию клуба.

Недавно главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг честно признался, что не знает свой трансферный бюджет на лето. Эта неопределенность связана не только с тем, что "красные дьяволы" пока не гарантировали себе попадание в Лигу Чемпионов.



Дело в том, что Глэйзеры уже полгода пытаются продать "Юнайтед", но в данный момент этот процесс по-прежнему далек от завершения.



Несмотря на противоречивые слухи насчет шейха Джассима и сэра Джима Рэтклиффа в предыдущие дни и недели, Глэйзеры до сих пор не определили наиболее предпочтительного претендента на покупку "Юнайтед".



Ссылаясь на свои источники, The Telegraph утверждает, что эта ситуация едва ли разрешится к концу месяца.



Летнее трансферное окно открывается 10 июня, и Тен Хаг отчаянно бы хотел получить некоторую ясность к этой дате, но теперь это едва ли произойдет.