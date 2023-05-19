"Сити" планирует купить Йошко Гвардиола

"Манчестер Сити" планирует приобрести центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола грядущим летом.

В данный момент "Сити" находится на пороге требла, сделать который в истории английского футбола удавалось лишь "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.



Однако грядущим летом собранный Хосепом Гвардиолой состав может претерпеть серьезные изменения. Под вопросом находится будущее целого ряда игроков, включая капитана Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и Эмерика Лапорта.



Как раз в качестве замены для Лапорта "Сити" и рассматривает Гвардиола. "Горожане" не собираются стоять на пути у Эмерика, который в этом сезоне является игроком ротации, отметившись лишь девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Помимо своей основной позиции, Гвардиол также способен сыграть слева в обороне, что немаловажно для Гвардиолы.



Однако "РБ Лейпциг" оценивает Гвардиола в 85 миллионов фунтов, что сделало бы 21-летнего хорвата самым дорогим защитником в мире.