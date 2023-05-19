"Сити" планирует купить Йошко Гвардиола

Йошко Гвардиол "Манчестер Сити" планирует приобрести центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола грядущим летом.

В данный момент "Сити" находится на пороге требла, сделать который в истории английского футбола удавалось лишь "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.

Однако грядущим летом собранный Хосепом Гвардиолой состав может претерпеть серьезные изменения. Под вопросом находится будущее целого ряда игроков, включая капитана Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и Эмерика Лапорта.

Как раз в качестве замены для Лапорта "Сити" и рассматривает Гвардиола. "Горожане" не собираются стоять на пути у Эмерика, который в этом сезоне является игроком ротации, отметившись лишь девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Помимо своей основной позиции, Гвардиол также способен сыграть слева в обороне, что немаловажно для Гвардиолы.

Однако "РБ Лейпциг" оценивает Гвардиола в 85 миллионов фунтов, что сделало бы 21-летнего хорвата самым дорогим защитником в мире.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. easports 19.05.2023 08:33 # easports
    покупает лучших каждый сезон. каждый сезон покупают топ игрока, игрока на пике карьеры. за счет этого и лучшие.

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  2. eakz 19.05.2023 07:07 # eakz
    все-таки сыграли вверх отцовские чувства у Пепа

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