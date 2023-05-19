Светская хроника за пятницу

У Садио Мане есть два варианта в Премьер-Лиге. Лаутаро Мартинес хочет выступать в Англии. Мику Ричардса оштрафовали на 1,000 фунтов за превышение скорости на 5 миль/час. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" являются наиболее вероятными направлениями для нападающего "Баварии" Садио Мане. (Daily Mail)



"Юнайтед" почти сформировал свои трансферные планы на лето, включив в шорт-лист своих целей защитника "Наполи" Кима Мин Джэ и полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. (Daily Mirror)



"Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм" и "Фулхэм" заинтересованы в 20-летнем нападающем "Гента" Гифте Орбане. (Evening Standard)



Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес, который является целью для "Челси", хочет перебраться в Премьер-Лигу. (Football Insider)



Давид Райя из "Брентфорда" и Андре Онана из "Интера" входят в шорт-лист "Челси" из голкиперов. (Football Insider)



Целями "Ливерпуля" по укреплению центра поля являются Алексис Макаллистер из "Брайтона", Мейсон Маунт из "Челси" и Райан Гравенберх из "Баварии". (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Фейеноорда" Оркуну Кекчю. (Football Transfers)



"Брентфорд" хочет сгладить потерю Айвена Тоуни с дисквалификацией, купив нападающего "Ковентри" Виктора Дьекереша. (talkSPORT)



"Сандерленд" близок к покупке 17-летнего полузащитника "Бирмингема" Джоба Беллингема, младшего брата Джуда. (Sky Sports)



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"Юнайтед" предложит новый контракт защитнику Лисандро Мартинесу. (Sky Sports)



"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с голкипером Адрианом. (Football Insider)



Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер заинтересован в работе с "Ниццей". (Daily Mirror)



Расселл Мартин может возглавить вылетевший из Премьер-Лигни "Саутгемптон". (Sky Sports)



Сокрушительное поражение 4:0 от "Манчестер Сити" может ускорить уход Карло Анчелотти с поста главного тренера "Реала". (Sky Sports)



УЕФА выделил "Сити" и "Интеру" по 20,000 билетов на финал Лиги Чемпионов Стамбуле. (Daily Mirror)



Экс-защитник "Сити" Мика Ричардс был оштрафован на 1,000 фунтов за то, что превысил скорость на 5 миль/час на своем "Роллс-Ройсе". (Daily Star)



Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз приобрел особняк с семью спальнями в Чешире за 21.1 млн. фунтов. (The Sun)



Ультрас АЗ атаковали семейный сектор с болельщиками "Вест Хэма" после поражения 0:1 в Лиге Конференций. (The Sun)