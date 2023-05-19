Одержав победу в гостях у АЗ со счетом 0:1, "Вест Хэм" вышел в финал Лиги Конференций и теперь имеет шанс завоевать свой первый большой трофей с 1980 года.

АЗ владел некоторым преимуществом в начале матча, но моментов не создавал. В середине первого тайма "Вест Хэм" выдал хороший отрезок, а Лукас Пакета крученым ударом с границы штрафной сотряс штангу.



Ближе к перерыву хозяева вновь принялись оказывать давление, но "молотобойцы" смотрелись очень уверенно.



Во втором тайме АЗ был вынужден рисковать, что оставляло "Вест Хэму" шансы для контратак, однако прицел сбился у обеих команд, особенно у хозяев.



Казалось, нули так и останутся на табло до финального свистка, но когда уже шло компенсированное время Пабло Форнальс ударом низом с дистанции принес гостям победу — 0:1.



Выиграв оба полуфинальных матча, "Вест Хэм" достиг финала Лиги Конференций. 7 июня команда Дэвида Мойеса сразится в Праге за трофей и путевку в Лигу Европы.



АЗ (Голландия) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 1:3



Гол: Форнальс 90.



"Вест Хэм": Ареоля, Керер, Агерд, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Пакета (Даунс 90), Боуэн, Антонио (Ингс 85), Бенрахма (Форнальс 75).