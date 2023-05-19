"Вест Хэм" вышел в финал Лиги Конференций

Пабло Форнальс Одержав победу в гостях у АЗ со счетом 0:1, "Вест Хэм" вышел в финал Лиги Конференций и теперь имеет шанс завоевать свой первый большой трофей с 1980 года.

АЗ владел некоторым преимуществом в начале матча, но моментов не создавал. В середине первого тайма "Вест Хэм" выдал хороший отрезок, а Лукас Пакета крученым ударом с границы штрафной сотряс штангу.

Ближе к перерыву хозяева вновь принялись оказывать давление, но "молотобойцы" смотрелись очень уверенно.

Во втором тайме АЗ был вынужден рисковать, что оставляло "Вест Хэму" шансы для контратак, однако прицел сбился у обеих команд, особенно у хозяев.

Казалось, нули так и останутся на табло до финального свистка, но когда уже шло компенсированное время Пабло Форнальс ударом низом с дистанции принес гостям победу — 0:1.

Выиграв оба полуфинальных матча, "Вест Хэм" достиг финала Лиги Конференций. 7 июня команда Дэвида Мойеса сразится в Праге за трофей и путевку в Лигу Европы.

АЗ (Голландия) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 1:3

Гол: Форнальс 90.

"Вест Хэм": Ареоля, Керер, Агерд, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Пакета (Даунс 90), Боуэн, Антонио (Ингс 85), Бенрахма (Форнальс 75).


Метки АЗ, Вест Хэм, Лига Конференций, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2023 00:05

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Последние комментарии:




  1. skydreams 19.05.2023 00:38 # skydreams
    севилья так севилья. мауру пох кого в финалах выносить

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  2. bembo 19.05.2023 00:35 # bembo
    ну норм норм
    для моура середняк испании в финале ле, еще и без акуньи будет.

    Хороший шанс для величайшего тренера 21 века забрать очередную чашку.

    хватит севилье уже побед в этом турнире, навыигрывались. В таком виде они не должны титул забирать, это не команда Эмери.

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  3. true-manc 19.05.2023 00:28 # true-manc
    норм братишки из Накакал Юнайтед отложили какулю на лузерпуков и их фантазии об ЛЧ. ГЕРЦОГИ!!!

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  4. hammersmith 19.05.2023 00:21 # hammersmith
    ПРЕДСЕДАТЕЛИ!!

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  5. bembo 19.05.2023 00:15 # bembo
    МОУР бог футбола.

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  6. bembo 19.05.2023 00:11 # bembo
    круть. рад за мойшу

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