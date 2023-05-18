"Ньюкасл" разгромил "Брайтон" и оказался в шаге от Лиги Чемпионов

"Ньюкасл" разгромил "Брайтон" со счетом 4:1 в отложенном матче Премьер-Лиги и оказался в одном шаге от попадания в Лигу Чемпионов.

"Ньюкасл" лучше начал матч, и уже на 22-й минуте "Брайтон" дрогнул. Киран Триппьер подал угловой, а Дениз Ундав головой срезал мяч в свои ворота — 1:0.



Хозяева "Сент-Джеймс Парк" продолжили оказывать давление и в самой концовке первого тайма были вознаграждены за свои старания. Триппьер навесил со штрафного к дальней штанге, где Дэн Берн головой опустил мяч в ворота — 2:0.



Второй тайм начался с того, что "чайки" отыграли один гол. Билли Гилмор роскошным пасом со своей половины поля отправил Ундава один на один по центру, и Дениз хладнокровно использовал свой шанс — 2:1.



Гол Ундава воодушевил "Брайтон". И чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становились гости, однако "Ньюкасл" оборонялся просто безупречно.



Надежды "чаек" уйти от поражения были перечеркнуты на предпоследней минуте, когда Каллум Уилсон убежал в прорыв и результативно завершил контратаку своей команды — 3:1.



А уже в компенсированное время Уилсон вывел на пустые ворота Бруно Гимараэса, и тот установил окончательный счет — 4:1.



"Ньюкасл" — "Брайтон". Отчет о матче