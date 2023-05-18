"Тоттенхэм" подтвердил расставание с Лукасом Моурой

"Тоттенхэм" официально подтвердил, что вингер Лукас Моура покинет клуб в конце этого сезона.

Моура выступал за "Тоттенхэм" после своего перехода из ПСЖ за 23 миллиона фунтов в январе 2018. С тех пор Лукас забил 38 голов в 219 матчах за "шпор".



Самым ярким моментом карьеры Моуры в "Тоттенхэме", пожалуй, является хет-трик Лукаса против "Аякса" на пути "шпор" к финалу Лиги Чемпионов в 2019 году.



В этом сезоне Моура ни разу не выходил в стартовом составе "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги, лишь отметившись 13 появлениями на замену. В последние недели Лукас получал практику в молодежной команде "шпор" U-21.



Контракт Моуры истекает в конце этого сезона, и сегодня "Тоттенхэм" официально подтвердил, что не будет продлевать сотрудничество с 30-летним бразильцем.



"Мой "Тоттенхэм". Где бы я ни оказался, мое сердце всегда будет здесь. Вы — мой клуб. Это место всегда будет моим домом", — написал в социальных сетях Моура.