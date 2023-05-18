"Тоттенхэм" подтвердил расставание с Лукасом Моурой
"Тоттенхэм" официально подтвердил, что вингер Лукас Моура покинет клуб в конце этого сезона.
Моура выступал за "Тоттенхэм" после своего перехода из ПСЖ за 23 миллиона фунтов в январе 2018. С тех пор Лукас забил 38 голов в 219 матчах за "шпор".
Самым ярким моментом карьеры Моуры в "Тоттенхэме", пожалуй, является хет-трик Лукаса против "Аякса" на пути "шпор" к финалу Лиги Чемпионов в 2019 году.
В этом сезоне Моура ни разу не выходил в стартовом составе "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги, лишь отметившись 13 появлениями на замену. В последние недели Лукас получал практику в молодежной команде "шпор" U-21.
Контракт Моуры истекает в конце этого сезона, и сегодня "Тоттенхэм" официально подтвердил, что не будет продлевать сотрудничество с 30-летним бразильцем.
"Мой "Тоттенхэм". Где бы я ни оказался, мое сердце всегда будет здесь. Вы — мой клуб. Это место всегда будет моим домом", — написал в социальных сетях Моура.
18.05.2023 23:00
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