"Милан" обсуждает покупку Лофтус-Чика

"Милан" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика.

В этом сезоне Лотус-Чик отметился только 17 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, не забив ни одного гола и отдав единственную результативную передачу.



Лофтус-Чик является воспитанником "Челси" и всю свою карьеру проводит на "Стэмфорд Бридж", лишь дважды отлучившись в аренду, однако сейчас Рубен готов разорвать отношения с родным клубом насовсем.



The Guardian называет 27-летнего англичанина приоритетной целью "Милана" по перестройке своей линии полузащиты. "Россонери" уже добилис определенного прогресса в переговорах.



Ожидается, что "Челси" не будет стоять на пути у Лофтус-Чика. Сейчас у Рубена остается один год по контракту с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.



Добавим, в "Милане" Лофтус-Чик может воссоединиться с защитником Фикайо Томори, другим продуктом академии "Челси".