"Сити" решил оспорить законность 115 обвинений насчет ФФП

"Манчестер Сити" решил судиться с Премьер-Лигой насчет выдвинутых в адрес клуба обвинений насчет нарушений финансового фейр-плей.

Напомним, Премьер-Лига обвинила "Сити" в нарушениях правил ФФП в феврале. Клуб с "Этихад" отреагировал на это "удивлением" и отказался признать свою неправоту.



По информации The Times, "Сити" решил оспорить как законность этих 115 обвинений, так и персону человека, который возглавил независимую комиссию, рассматривающую дело "горожан".



Дело в том, что королевский адвокат Мюррей Розен, возглавлящий эту комиссию, является фанатом "Арсенала".



Изначально ожидалось, что рассмотрение этого дела займет от двух до четырех лет, однако решение "Сити" вступить в юридическую битву может дополнительно затянуть процесс.



Добавим, выявленные Премьер-Лигой финансовые нарушения относятся к периоду 2009-2018. Клуб также указывает на то, что в начале этого периода правила ФФП еще даже не были введены.