Рамсдейл заключил новый контракт с "Арсеналом"
Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.
По информации Sky Sports, новый контракт Рамсдейла рассчитан до лета 2026, а также предусматривает опцию продления на 12 месяцев по инициативе "Арсенала".
Рамсдейл провел 76 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Шеффилд Юнайтед" два года назад, утвердившись в качестве первого номера "канониров".
В лице Рамсдейла "Арсенал" обрел не только надежного голкипера, но и игрока с сильным характером — главный тренер "канониров" Микель Артета неоднократно отмечал лидерские качества 25-летнего англичанина.
"В этом футбольном клубе ты ощущаешь себя как в семье. Я не могу представить, чтобы мой домашний стадион или мой дом был где-либо еще".
"Для меня честь, что вы, парни, меня здесь так приняли, и для меня честь, что клуб хочет сохранить меня. Так что связать свое будущее с "Арсеналом" — это было легчайшее решение в мире для меня", — сообщил Рамсдейл.
18.05.2023 20:00
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Последние комментарии:
Надёжный кипер. Решит проблемы Арсенала на последнем рубеже на долгие годы вперёд.
Не раз совершал большие сейвы, оставляя команду в игре. Это действительно качественный показатель вратаря высокого уровня.
Если продолжит дальше, то займет место первого номера в сборной Англии и наконец-то усадит клоуна Пикфорда в глубокий запас.
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> В лице Рамсдейла "Арсенал" обрел не только надежного голкипера
надежный голкипер косячник пропускающий с центра поля вухаахахахаххахаха норм у Пихайло котелок потек после фиаско его гунерастии любимой ехехехехехехеххеехехе
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Ну теперь можно и на футбол забить :)
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