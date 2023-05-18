Рамсдейл заключил новый контракт с "Арсеналом"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

По информации Sky Sports, новый контракт Рамсдейла рассчитан до лета 2026, а также предусматривает опцию продления на 12 месяцев по инициативе "Арсенала".



Рамсдейл провел 76 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Шеффилд Юнайтед" два года назад, утвердившись в качестве первого номера "канониров".



В лице Рамсдейла "Арсенал" обрел не только надежного голкипера, но и игрока с сильным характером — главный тренер "канониров" Микель Артета неоднократно отмечал лидерские качества 25-летнего англичанина.



"В этом футбольном клубе ты ощущаешь себя как в семье. Я не могу представить, чтобы мой домашний стадион или мой дом был где-либо еще".



"Для меня честь, что вы, парни, меня здесь так приняли, и для меня честь, что клуб хочет сохранить меня. Так что связать свое будущее с "Арсеналом" — это было легчайшее решение в мире для меня", — сообщил Рамсдейл.