Клопп дисквалифицирован на два матча, но пока пропустит только один

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп схлопотал дисквалификацию на два матча за комментарии насчет рефери Пола Тирни.

Напомним, Клопп усомнился в непредвзятости Тирни после драматичной победы 4:3 над "Тоттенхэмом" 30 апреля. Юрген предположил, что Пол недолюбливает его команду.

Теперь в качестве наказания Клоппу придется пропустить матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье.

Второй матч дисквалификации является отложенным и будет активирован, если немецкий тренер совершит похожую провинность до конца сезона 2023/24, сообщает Sky Sports.

Также Клоппу предстоит выплатить 75,000 в виде штрафа.


Метки FA, дисквалификации, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2023 19:00

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  1. jokerz 18.05.2023 19:46 # jokerz
    Р-ротация

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  2. prideoflondon 18.05.2023 19:32 # prideoflondon
    Усыпить этого бешенного пса

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  3. true-manc 18.05.2023 19:28 # true-manc
    давно пора заткнуть рот етой потаскушке все правельно

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