Клопп дисквалифицирован на два матча, но пока пропустит только один
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп схлопотал дисквалификацию на два матча за комментарии насчет рефери Пола Тирни.
Напомним, Клопп усомнился в непредвзятости Тирни после драматичной победы 4:3 над "Тоттенхэмом" 30 апреля. Юрген предположил, что Пол недолюбливает его команду.
Теперь в качестве наказания Клоппу придется пропустить матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье.
Второй матч дисквалификации является отложенным и будет активирован, если немецкий тренер совершит похожую провинность до конца сезона 2023/24, сообщает Sky Sports.
Также Клоппу предстоит выплатить 75,000 в виде штрафа.
18.05.2023 19:00
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Р-ротация
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давно пора заткнуть рот етой потаскушке все правельно
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