Клопп дисквалифицирован на два матча, но пока пропустит только один

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп схлопотал дисквалификацию на два матча за комментарии насчет рефери Пола Тирни.

Напомним, Клопп усомнился в непредвзятости Тирни после драматичной победы 4:3 над "Тоттенхэмом" 30 апреля. Юрген предположил, что Пол недолюбливает его команду.



Теперь в качестве наказания Клоппу придется пропустить матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье.



Второй матч дисквалификации является отложенным и будет активирован, если немецкий тренер совершит похожую провинность до конца сезона 2023/24, сообщает Sky Sports.



Также Клоппу предстоит выплатить 75,000 в виде штрафа.