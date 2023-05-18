Шесть тренеров поспорят за звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2022/23

Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед" не попал в шорт-лист номинантов на звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

Помимо очевидных кандидатов вроде Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" и Микеля Артеты из "Арсенала", в список также вошли Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Марку Силва из "Фулхэма".



Премьер-Лига предлагает фанатам поучаствовать в голосовании на лучшего тренера на своем веб-сайте, после чего голоса экспертов будут сложены со мнениями панели экспертов.



Голосование продлится до 22 мая, а имя лучшего тренера будет объявлено 30 мая, через пару дней после заключительного тура Премьер-Лиги.