Семеро номинированы на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2022/23

Премьер-Лига объявила имена семи игроков, номинированных на звание лучшего в сезоне 2022/23.

Лидирующий в данный момент в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" представлен в шорт-листе номинантов полузащитником Кевином Де Брюйне, бравшим эту награду в 2019/20 и 2021/22, и нападающим Эрлингом Холадном, который возглавляет бомбардирскую гонку этого сезона с 36 голами.



Занимающий второе место "Арсенал" делегировал сюда своего капитана Мартина Эдегора и вингера Букайо Сака, который является единственным игроком в этом сезоне Премьер-Лиги с двузначным количеством и голов, и результативных передач (13+11).



Далее идут нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший 27 голов, что является его лучшим достижением с сезона 2017/18, нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, который великолепен после паузы на ЧМ-2022, и защитник Киран Триппьер, чей "Ньюкасл" рвется в Лигу Чемпионов.



У болельщиков есть время до понедельника, 22 мая, чтобы проголосовать на веб-сайте EA Sports. Затем голоса фанатов будут сложены со мнениями панели экспертов.



Также Премьер-Лига объявила восьмерку номинантов на звание лучшего молодого игрока. Учитываются те футболисты, которым на момент старта сезона было 23 года или меньше.



Добавим, Премьер-Лига объявит имена лучшего игрока и лучшего молодого игрока в субботу, 27 мая.



Номинанты на звание лучшего игрока: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").



Номинанты на звание лучшего молодого игрока: Свен Ботман ("Ньюкасл"), Мойсес Кайседо ("Брайтон"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Алексис Макаллистер ("Брайтон"), Габриэль Мартинелли ("Арсенал"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Букайо Сака ("Арсенал").







