Семеро номинированы на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2022/23

Лучший игрок сезона Премьер-Лиги 2022/23 Премьер-Лига объявила имена семи игроков, номинированных на звание лучшего в сезоне 2022/23.

Лидирующий в данный момент в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" представлен в шорт-листе номинантов полузащитником Кевином Де Брюйне, бравшим эту награду в 2019/20 и 2021/22, и нападающим Эрлингом Холадном, который возглавляет бомбардирскую гонку этого сезона с 36 голами.

Занимающий второе место "Арсенал" делегировал сюда своего капитана Мартина Эдегора и вингера Букайо Сака, который является единственным игроком в этом сезоне Премьер-Лиги с двузначным количеством и голов, и результативных передач (13+11).

Далее идут нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший 27 голов, что является его лучшим достижением с сезона 2017/18, нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, который великолепен после паузы на ЧМ-2022, и защитник Киран Триппьер, чей "Ньюкасл" рвется в Лигу Чемпионов.

У болельщиков есть время до понедельника, 22 мая, чтобы проголосовать на веб-сайте EA Sports. Затем голоса фанатов будут сложены со мнениями панели экспертов.

Также Премьер-Лига объявила восьмерку номинантов на звание лучшего молодого игрока. Учитываются те футболисты, которым на момент старта сезона было 23 года или меньше.

Добавим, Премьер-Лига объявит имена лучшего игрока и лучшего молодого игрока в субботу, 27 мая.

Номинанты на звание лучшего игрока: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").

Номинанты на звание лучшего молодого игрока: Свен Ботман ("Ньюкасл"), Мойсес Кайседо ("Брайтон"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Алексис Макаллистер ("Брайтон"), Габриэль Мартинелли ("Арсенал"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Букайо Сака ("Арсенал").

Номинанты на звание лучшего игрока

Номинанты на звание лучшего молодого игрока


Метки награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 18.05.2023 18:22 # iskander8sg
    https://youtu.be/Ey4gl6niYMo

    (ответить)

  2. ian 18.05.2023 18:18 # ian
    бл с таким лицом наркоту конечно заняться больше нечем, кроме как мусор в инете собирать

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  3. narcot 18.05.2023 18:14 # narcot
    пусня, готовы?)))



    На западных окраинах Бахмута 3-й отдельной штурмовой бригаде в составе Сухопутных войск ВСУ удалось осуществить прорыв и создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления

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  4. gucman 18.05.2023 18:06 # gucman
    Тут очевидно: Холланд и Сака

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  5. jokerz 18.05.2023 17:58 # jokerz
    Очевидно, что главный топарь это Рэшфорд, дальше Хохланд и потом остальные инвалиды

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  6. bes-ter 18.05.2023 17:49 # bes-ter
    Почему тут кейн?

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  7. fiezzo 18.05.2023 17:18 # fiezzo
    Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" 16 мая вывела из строя одну из двух поставленных Киеву американских батарей Patriot, пишет Military Watch Magazine. При этом система выпустила по "Кинжалу" на подлете 32 ракеты. Безуспешно.

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  8. v-0987654321 18.05.2023 17:13 # v-0987654321
    https://ibb.co/2WN1gWM


    Ахахахаха таблоид (ебло)

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  9. chelsea88 18.05.2023 17:05 # chelsea88
    Холланд офк.

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