Куртуа сыграл против "Сити" с травмой

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа провел ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" с травмой.

Накануне "Реал" сокрушительно уступил на поле "Сити" со счетом 4:0 и лишился надежды защитить свое звание победителя Лиги Чемпионов.



Куртуа был не на высоте на "Этихад", хотя и совершил ряд сейвов. Например, когда Бернарду Силва открывал счет в середине первого тайма, Тибо оставил беззащитным ближний угол своих ворот.



Как сообщает The Athletic, показать свою лучшую игру на "Этихад" Куртуа помешала травма. В матче Ла Лиги против "Хетафе" в минувшую субботу 31-летний бельгиец надорвал мышцу руки.



Все дни до выезда в Манчестер Куртуа проходил лечение, но все равно был решительно настроен сыграть.