Куртуа сыграл против "Сити" с травмой

Тибо Куртуа Голкипер "Реала" Тибо Куртуа провел ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" с травмой.

Накануне "Реал" сокрушительно уступил на поле "Сити" со счетом 4:0 и лишился надежды защитить свое звание победителя Лиги Чемпионов.

Куртуа был не на высоте на "Этихад", хотя и совершил ряд сейвов. Например, когда Бернарду Силва открывал счет в середине первого тайма, Тибо оставил беззащитным ближний угол своих ворот.

Как сообщает The Athletic, показать свою лучшую игру на "Этихад" Куртуа помешала травма. В матче Ла Лиги против "Хетафе" в минувшую субботу 31-летний бельгиец надорвал мышцу руки.

Все дни до выезда в Манчестер Куртуа проходил лечение, но все равно был решительно настроен сыграть.


Метки Куртуа, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2023 16:00

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  1. feeb 18.05.2023 16:58 # feeb
    Начинается... Этот с травмой, тот не успел в туалет, но всё равно никто не смог "просто сыграть" с этим МС, все как тузики бегали за мячом у ног игроков МС.

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  2. alexomck 18.05.2023 16:29 # alexomck
    герой!

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  3. yamateh 18.05.2023 16:06 # yamateh
    Носатый хорош все равно. С такими гк как он выигрываются чемпионаты, кубки по идее

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