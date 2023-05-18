Куртуа сыграл против "Сити" с травмой
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа провел ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" с травмой.
Накануне "Реал" сокрушительно уступил на поле "Сити" со счетом 4:0 и лишился надежды защитить свое звание победителя Лиги Чемпионов.
Куртуа был не на высоте на "Этихад", хотя и совершил ряд сейвов. Например, когда Бернарду Силва открывал счет в середине первого тайма, Тибо оставил беззащитным ближний угол своих ворот.
Как сообщает The Athletic, показать свою лучшую игру на "Этихад" Куртуа помешала травма. В матче Ла Лиги против "Хетафе" в минувшую субботу 31-летний бельгиец надорвал мышцу руки.
Все дни до выезда в Манчестер Куртуа проходил лечение, но все равно был решительно настроен сыграть.
18.05.2023 16:00
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Начинается... Этот с травмой, тот не успел в туалет, но всё равно никто не смог "просто сыграть" с этим МС, все как тузики бегали за мячом у ног игроков МС.
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герой!
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Носатый хорош все равно. С такими гк как он выигрываются чемпионаты, кубки по идее
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