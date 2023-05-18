FA попросит ФИФА сделать дисквалификацию Тоуни всемирной

FA обратится к ФИФА, чтобы сделать восьмимесячную дисквалификацию нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни всемирной.

Накануне Тоуни был лишен возможности играть в футбол до 16 января 2024, включительно. Это стало наказанием для Айвена за 232 нарушения запрета на ставки.



В данный момент дисквалификация Тоуни распространяется только на Англию, что теоретически оставляет Айвену лазейку, чтобы отправиться в аренду в зарубежный клуб на первую половину следующего сезона.



Однако Sky Sports может подтвердить, что FA собирается закрыть эту лазейку, попросив ФИФА распространить дисквалификацию 27-летнего англичанина на весь мир.



Чтобы сделать дисквалификацию Тоуни всемирной, ФИФА придется собрать свою дисциплинарную комиссию и пересмотреть принятое Ассоциацией решение, однако пока не было явных прецедентов, чтобы ФИФА отказывалась подтвердить такого рода решения национальных федераций.