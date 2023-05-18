FA попросит ФИФА сделать дисквалификацию Тоуни всемирной

Айвен Тоуни FA обратится к ФИФА, чтобы сделать восьмимесячную дисквалификацию нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни всемирной.

Накануне Тоуни был лишен возможности играть в футбол до 16 января 2024, включительно. Это стало наказанием для Айвена за 232 нарушения запрета на ставки.

В данный момент дисквалификация Тоуни распространяется только на Англию, что теоретически оставляет Айвену лазейку, чтобы отправиться в аренду в зарубежный клуб на первую половину следующего сезона.

Однако Sky Sports может подтвердить, что FA собирается закрыть эту лазейку, попросив ФИФА распространить дисквалификацию 27-летнего англичанина на весь мир.

Чтобы сделать дисквалификацию Тоуни всемирной, ФИФА придется собрать свою дисциплинарную комиссию и пересмотреть принятое Ассоциацией решение, однако пока не было явных прецедентов, чтобы ФИФА отказывалась подтвердить такого рода решения национальных федераций.


Метки FA, Брентфорд, дисквалификации, ставки, Тоуни, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2023 15:00

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