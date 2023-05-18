Тоуни перестал быть целью для "Челси"

"Челси" завершил свой интерес к нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни, который подвергся восьмимесячной дисквалификации.

Накануне независимая комиссия FA дисквалифицировала Тоуни до января 2024 года за нарушение запрета на ставки, причем первую половину этого срока Айвен не сможет даже тренироваться.



Как сообщает Evening Standard, вслед за этим "Челси" вычеркнул 27-летнего англичанина из списка своих целей на ближайшее трансферное окно.



Изначально "Челси" рассматривал забившего 20 голов в этом сезоне Премьер-Лиги Тоуни в качестве альтернативы Виктору Осимхену из "Наполи", но теперь "синие" вынуждены переключиться на других нападающих.



Помимо Осимхена, на радаре у лондонского клуба также находится Лаутаро Мартинес из "Интера".