Гвардиола: "Теперь мы можем думать о требле"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что теперь его команда может думать о требле.
Разгромив "Реал" со счетом 4:0 накануне, "Сити" вышел в финал Лиги Чемпионов и теперь 10 июня сразится с "Интером" в Стамбуле.
Также "горожане" находятся на пороге победы в Премьер-Лиге и Кубке Англии, и Гвардиола предлагает своим игрока "визуализировать" повторение легендарного достижения "Манчестер Юнайтед".
"Теперь мы в таком положении, что игроки могут думать об этом, визуализировать это. Мы в трех матчах от требла — по одному в каждом соревновании. Мы способны на это".
"Нам нужно выиграть еще один матч в Премьер-Лиге, затем мы играем против наших соседей в Кубке Англии и против итальянской команды в финале Лиги Чемпионов".
"Удовольствие от возможности оказаться там и сыграть против "Интера" неизмеримо, и мы насладимся этим", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
18.05.2023 13:00
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Последние комментарии:
Ливерпуль тоже выглядил устрашающим в прошлом сезоне. В этом сезоне Мансити не менее устрашающе выглядит.
Что ж посмотрим. Интер в одной игре может выдать максимум, как Аргентина с Францией в финале. Индзаги тоже хитрый тренер, восходящая звезда итальянской школы. Посмотрим. МЮ тоже иногда стреляет один раз в год как палка.
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петухи славят своего короля
ебло пездит
https://ibb.co/f8h9HV3
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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шарлатанишка е6аный)) попал в самую изичную сетку и пиZдит))
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