Гвардиола: "Теперь мы можем думать о требле"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что теперь его команда может думать о требле.

Разгромив "Реал" со счетом 4:0 накануне, "Сити" вышел в финал Лиги Чемпионов и теперь 10 июня сразится с "Интером" в Стамбуле.



Также "горожане" находятся на пороге победы в Премьер-Лиге и Кубке Англии, и Гвардиола предлагает своим игрока "визуализировать" повторение легендарного достижения "Манчестер Юнайтед".



"Теперь мы в таком положении, что игроки могут думать об этом, визуализировать это. Мы в трех матчах от требла — по одному в каждом соревновании. Мы способны на это".



"Нам нужно выиграть еще один матч в Премьер-Лиге, затем мы играем против наших соседей в Кубке Англии и против итальянской команды в финале Лиги Чемпионов".



"Удовольствие от возможности оказаться там и сыграть против "Интера" неизмеримо, и мы насладимся этим", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.