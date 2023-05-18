Гвардиола: "Теперь мы можем думать о требле"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что теперь его команда может думать о требле.

Разгромив "Реал" со счетом 4:0 накануне, "Сити" вышел в финал Лиги Чемпионов и теперь 10 июня сразится с "Интером" в Стамбуле.

Также "горожане" находятся на пороге победы в Премьер-Лиге и Кубке Англии, и Гвардиола предлагает своим игрока "визуализировать" повторение легендарного достижения "Манчестер Юнайтед".

"Теперь мы в таком положении, что игроки могут думать об этом, визуализировать это. Мы в трех матчах от требла — по одному в каждом соревновании. Мы способны на это".

"Нам нужно выиграть еще один матч в Премьер-Лиге, затем мы играем против наших соседей в Кубке Англии и против итальянской команды в финале Лиги Чемпионов".

"Удовольствие от возможности оказаться там и сыграть против "Интера" неизмеримо, и мы насладимся этим", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 685

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mansoor 18.05.2023 13:48 # mansoor
    Ливерпуль тоже выглядил устрашающим в прошлом сезоне. В этом сезоне Мансити не менее устрашающе выглядит.
    Что ж посмотрим. Интер в одной игре может выдать максимум, как Аргентина с Францией в финале. Индзаги тоже хитрый тренер, восходящая звезда итальянской школы. Посмотрим. МЮ тоже иногда стреляет один раз в год как палка.

    (ответить)

  2. jokerz 18.05.2023 13:46 # jokerz
    петухи славят своего короля
    ебло пездит

    https://ibb.co/f8h9HV3

    (ответить)

  3. true-manc 18.05.2023 13:25 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  4. tyhonovecky 18.05.2023 13:06 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  5. narcot 18.05.2023 13:05 # narcot
    шарлатанишка е6аный)) попал в самую изичную сетку и пиZдит))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: