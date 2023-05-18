О'Хара: "Ван-Биссака был туалетом"

Экс-игрок "Тоттенхэма" Джейми О'Хара отметил преображение защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки в этом сезоне.

Совершенно провалив прошлый сезон, Ван-Биссака оказался на обочине планов Эрика Тен Хага, возглавившего "Юнайтед" перед этим сезоном.



Однако кадровые проблемы заставили Тен Хага довериться Ван-Биссаке после паузы на ЧМ-2022, и Аарон ухватился за этот шанс обеими руками.



Ван-Биссака завершает этот сезон твердым игроком стартового состава "Юнайтед", и О'Хара считает, что своим преображением 25-летний англичанин обязан именно Тен Хагу.



"Аарон Ван-Биссака так хорошо выступает за "Манчестер Юнайтед" в этом году. Он стал лучшим защитником в мире по игре один на один, в этом нет никого лучше. Включая Кайла Уолкера, который хорош, но просто полагается на свою скорость".



"В прошлом году Ван-Биссака был туалетом. Это не так, что он забыл, как играть в футбол. В этом сезоне он играет лучше, и это благодаря тому, что Эрик Тен Хаг хорошо его тренировал. Будучи защитником, он оказывается в ситуациях один на один, и никому не удается пройти через него. Он так сильно прибавил", — цитирует ОХару Daily Star.