"Тоттенхэм" рассматривает Слота и Энрике
"Тоттенхэм" рассматривает кандидатуры Арне Слота и Луиса Энрике на вакантную должность главного тренера.
На прошлой неделе стало известно, что Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на роль следующего наставника "Тоттенхэма", а сегодня самоотвод взял рулевой "Байера" Хаби Алонсо, которого также сватали к "шпорам".
"Я счастлив здесь с этой командой и в этом клубе. Я не переживаю насчет своего будущего".
"Значит ли это, что я все еще буду на этом месте в следующем сезоне? Правильно", — сообщил Алонсо Bild.
Как передает Sky Sports, на радаре у "Тоттенхэма" все еще остаются возглавляющий "Фейеноорд" Слот и бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Энрике.
44-летний голландец едва привел "Фейеноорд" к чемпионству в Эредивизии и, по слухам, должен получить новый контракт, поэтому "Тоттенхэму" стоит поторопиться.
18.05.2023 10:00
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будет условный Слот. Энрике шквариться не пойдет туда
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Нужно брать Луиса Энрике очевидно, он голоден до побед и я уверен ментально подойдет к нам, второй Почеттино по характеру.
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