"Тоттенхэм" рассматривает Слота и Энрике

"Тоттенхэм" рассматривает кандидатуры Арне Слота и Луиса Энрике на вакантную должность главного тренера.

На прошлой неделе стало известно, что Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на роль следующего наставника "Тоттенхэма", а сегодня самоотвод взял рулевой "Байера" Хаби Алонсо, которого также сватали к "шпорам".



"Я счастлив здесь с этой командой и в этом клубе. Я не переживаю насчет своего будущего".



"Значит ли это, что я все еще буду на этом месте в следующем сезоне? Правильно", — сообщил Алонсо Bild.



Как передает Sky Sports, на радаре у "Тоттенхэма" все еще остаются возглавляющий "Фейеноорд" Слот и бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Энрике.



44-летний голландец едва привел "Фейеноорд" к чемпионству в Эредивизии и, по слухам, должен получить новый контракт, поэтому "Тоттенхэму" стоит поторопиться.