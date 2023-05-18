"Тоттенхэм" рассматривает Слота и Энрике

Арне Слот "Тоттенхэм" рассматривает кандидатуры Арне Слота и Луиса Энрике на вакантную должность главного тренера.

На прошлой неделе стало известно, что Юлиан Нагельсманн выбыл из числа претендентов на роль следующего наставника "Тоттенхэма", а сегодня самоотвод взял рулевой "Байера" Хаби Алонсо, которого также сватали к "шпорам".

"Я счастлив здесь с этой командой и в этом клубе. Я не переживаю насчет своего будущего".

"Значит ли это, что я все еще буду на этом месте в следующем сезоне? Правильно", — сообщил Алонсо Bild.

Как передает Sky Sports, на радаре у "Тоттенхэма" все еще остаются возглавляющий "Фейеноорд" Слот и бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Энрике.

44-летний голландец едва привел "Фейеноорд" к чемпионству в Эредивизии и, по слухам, должен получить новый контракт, поэтому "Тоттенхэму" стоит поторопиться.


Метки Слот, Тоттенхэм, тренеры, Фейеноорд, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 18.05.2023 10:22 # mixmaster
    будет условный Слот. Энрике шквариться не пойдет туда

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  2. slavaukraine 18.05.2023 10:05 # slavaukraine
    Нужно брать Луиса Энрике очевидно, он голоден до побед и я уверен ментально подойдет к нам, второй Почеттино по характеру.

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