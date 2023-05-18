"Арсенал" готов продать Холдинга

"Арсенал" может попрощаться с центральным защитником Робом Холдингом грядущим летом.

В этом сезоне Холдинг не является основным игроком "Арсенала", однако Роб обладает большой популярностью в раздевалке и постарался помочь команде, насколько мог, после травмы Вильяма Салиба.



Всего Холдинг сыграл 14 матчей за "Арсенал" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая шесть появлений в стартовом составе, и главный тренер "канониров" Микель Артета не будет стоять на пути у Роба, если тот захочет уйти ради регулярной практики.



Как сообщает Daily Mirror, приглашение центрального защитника является одной из приоритетных задач для "Арсенала" на грядущее лето, и это может только подтолкнуть 27-летнего англичанина к отъезду с "Эмирейтс".



Вообще, Холдинг представляет "Арсенал" с 2016 года, но все это время является лишь игроком ротации.