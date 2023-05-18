Мошири близок к продаже "Эвертона"

Хозяин "Эвертона" Фархад Мошири близок к продаже своего клуба американскому инвестиционному фонду 777 Partners за 600 миллионов фунтов.

В данный момент "Эвертон" находится в очень сложной ситуации. Независимая комиссия продолжает рассмотрение дела насчет возможных нарушений "ирисками" правил финансового фейр-плей, а над клубом нависла угроза вылета из Премьер-Лиги.



Кроме того, "Эвертон" продолжает строительство нового стадиона в районе Брэмли-Мур Док стоимостью 505 млн. фунтов — совсем скоро клубу предстоит сделать очередной платеж, связанный с этим процессом.



Как стало известно Daily Mail, владеющий 94 процентами акций "Эвертона" Мошири нашел выход из ситуации и решил продать клуб, тем самым подтвердив циркулировавшие много месяцев слухи.



По информации издания, сделка с 777 Partners, чья штаб-квартира находится в Майами, может быть заключена уже на следующей неделе.



777 Partners обладает обширным портфолио активов не только в спорте, но также из индустрий развлечений, авиации и страхования.