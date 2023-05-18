Грилиш: "Чувствуем себя неудержимыми"

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что после победы 4:0 над "Реалом" его команда чувствует себя "неудержимой".

В среду вечером "Сити" оформил свою 15-ю победу подряд на "Этихад". "Горожане" просто оказались слишком хороши для "Реала" и теперь 10 июня сразятся с "Интером" в финале Лиги Чемпионов.



Грилиш восхищается тем, какую форму набрала его команда в концовке сезона, и чувствует, что на своем поле "Сити" может победить любого.



"Невероятно. Так приятно просто оказаться в этом моменте. Я не знаю, сколь многие команды могут сделать такое с "Реалом", но когда мы все вместе и играем в свою игру, особенно дома, мы чувствуем себя неудержимыми".



"На днях я видел статистику насчет того, сколько матчей в Лиге Чемпионов мы выиграли дома относительно гостей, и я не мог в это поверить. Когда мы играем здесь, перед нашими болельщиками, мы чувствуем себя неудержимыми. Даже в лиге, мы чувствуем, что никто не может победить нас. Вы видели, что мы сделали с "Баварией", "РБ Лейпциг" и сегодня вечером. Это невероятно", — приводит слова Грилиша Sky Sports.