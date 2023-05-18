Гвардиола: "Один из лучших результатов в моей карьере"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал победу 4:0 над "Реалом" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионом одним из лучших результатов в своей карьере.

В среду вечером "Сити" в доминирующей манере переиграл "Реал" и во второй раз в истории своего клуба достиг финала Лиги Чемпионов, хотя лично Гвардиола добирается сюда уже в четвертый раз.



Гвардиола восхищается этим достижением своих игроков и чувствует, что обиднейшее поражение от "Реала" на этой стадии соревнования год назад стало "ядом", который "Сити" должен был "проглотить".



"Это один из лучших результатов в моей карьере, учитывая соперника, "Реал", и то, что это полуфинал Лиги Чемпионов. Нам нужно было сыграть хорошо, и мы сделали это, особенно в первом тайме. Это было очень, очень хорошо".



"В последние дни я чувствовал, что мы ощущаем это сочетание спокойствия и напряжения для такого рода матчей. После первых 10-15 минут я почувствовал, что вся боль прошлого сезона вышла наружу сегодня — в прошлом сезоне нам было так тяжело (вылететь от "Реала" в 1/2 финала), хотя мы сыграли примерно так же, как сегодня".



"Тогда мы проявили себя, и нам было очень тяжело проиграть так, как мы проиграли. Нам нужно было проглотить этот яд. В футболе, в спорте всегда есть другой шанс, и когда нам по жребию выпал "Реал", я сказал: "Да, я хочу этого". Сегодня в нашей игре было все. Наших игроков на протяжении года критиковали за то, что они не проявили характер, но это была та же энергия. Тогда мы проиграли, потому что это футбол, но сегодня мы победили. Я так рад за весь наш клуб".



"Мы смирились с тем поражением, но спустя один год мы в финале Лиги Чемпионов. Футбол и жизнь всегда дают возможности. Ты не можешь сдаваться, ты просто должен пробовать снова. Мы в одном матче от завоевания титула Премьер-Лиги третий раз подряд, мы в двух финалах, мы снова были в полуфинале Лиги Чемпионов. Это стабильность, это уровень команды. Это та невероятная деталь, которой я горжусь. Они к каждому матчу относятся серьезно, независимо от соперника или соревнования, потому что они так скромны".



"Эти парни делают такого рода вещи много лет, и сегодня они получили свое вознаграждение. У нас есть время подготовиться к финалу, но сейчас мы должны думать о "Челси", потому что нам нужно как можно скорее закрыть вопрос с Премьер-Лигой, чтобы подготовиться к (финалу Кубка Англии) "Юнайтед" и "Интеру", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.