Заха размышляет над тем, чтобы остаться в "Пэлас"

Вингер Уилфрид Заха всерьез задумывается о том, чтобы остаться в "Кристал Пэлас".

Как известно, действующий контракт Захи истекает в конце сезона. Статус свободного агента открывал бы перед Уилфридом двери во многие клубы Премьер-Лиги и Европы.



Однако президент "Пэлас" Стив Пэриш отчаянно хочет сохранить Заху, которого также манят в Саудовскую Аравию. На руках у Уилфрида по-прежнему есть предложение от "орлов" о новом четырехлетнем контракте с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



Как утверждает talkSPORT, уход Захи из "Пэлас" далеко не предопределен. Уилфрид рассматривает возможность, чтобы остаться в клубе, в системе которого он провел почти 20 лет и за который сыграл 458 матчей.



Если 30-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара все же решит уйти, то свой последний матч за "Пэлас" он уже сыграл, потому что концовку сезона пропускает с травмой задней поверхности бедра.