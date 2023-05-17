"Сити" сокрушил "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов

Сокрушив "Реал" со счетом 4:0, "Реал" вышел в финал Лиги Чемпионов, где 10 июня сыграет в Стамбуле против "Интера".

Стартовый состав "горожан" не изменился относительно ничьей 1:1 в Мадриде на прошлой неделе.



"Сити" по-хозяйски начал матч и уже на седьмой минуте едва не открыл счет. Эрлинг Холанд проскочил мимо Тибо Куртуа, а поскольку угол был уже почти нулевой, то сделал пас назад от лицевой линии, но адресата не нашел. А затем Родри отметился ударом из пределов штрафной — мимо.



Вскоре еще один момент имел Холанд, но его удар головой пришелся прямо в голкипера "Реала" Тибо Куртуа.



Хозяева просто доминировали над соперником, словно играя против аутсайдера Премьер-Лиги, а не действующего победителя Лиги Чемпионов. В итоге на 23-й минуте счет был открыт. Кевин Де Брюйне нашел на правом краю штрафной Бернарду Силву, а тот подработал мяч и поразил ближний угол ворот Куртуа — 1:0.



После пропущенного гола "Реал" стал, наконец, переходить на чужую половину поля, но атаковал слишком робко — лишь на 35-й минуте Тони Кроос дальним ударом сотряс перекладину ворот Эдерсона.



А на 37-й минуте "горожане" удвоили свое преимущество. Удар Илкая Гюндогана из пределов штрафной был заблокирован защитником, но мяч отскочил к Силве, который головой сыграл на добивании — 2:0.



В остатке первого тайма "Сити" продолжал доминировать, но после перерыва остепенился и стал играть прагматично.



Даже действуя прагматично, хозяева контролировали игру и не позволяли своему сопернику вольностей. У "Реала" практически не было моментов вернуться в игру.



На 73-й минуте свой очередной момент имел Холанд, однако его удар из пределов штрафной был переведен Куртуа в перекладину.



Спустя три минуты счет все-таки стал крупным. Де Брюйне навесил со штрафного, Мануэль Аканджи слегка коснулся мяча головой, а Эдер Милитао, пытаясь спасти свою команду, совершил автогол — 3:0.



Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда заменивший Холанда Хулиан Альварес вышел один на один по центру штрафной и покатил мяч мимо Куртуа — 4:0.



"Сити" одержал победу в доминирующей манере, показав монолитную игру и заставив "Реал" выглядеть беспомощно. "Горожане" стали на шаг ближе к треблу.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 4:0 (2:0) по сумме двух матчей — 5:1



Голы: Силва 23, 37, Милитао 76 (авт), Альварес 90.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, Гюндоган (Махрез 79), Де Брюйне (Фоден 84), Силва, Грилиш, Холанд (Альварес 89).



"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес 80), Милитао, Алаба, Камавинга (Тчуамени 80), Вальверде, Кроос (Асенсио 70), Модрич (Рюдигер 63), Родриго (Себальос 80), Бензема, Винисиус.



Предупреждения: Диаш, Гюндоган, Грилиш — Карвахаль, Камавинга.