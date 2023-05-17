"Сити" сокрушил "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов
Сокрушив "Реал" со счетом 4:0, "Реал" вышел в финал Лиги Чемпионов, где 10 июня сыграет в Стамбуле против "Интера".
Стартовый состав "горожан" не изменился относительно ничьей 1:1 в Мадриде на прошлой неделе.
"Сити" по-хозяйски начал матч и уже на седьмой минуте едва не открыл счет. Эрлинг Холанд проскочил мимо Тибо Куртуа, а поскольку угол был уже почти нулевой, то сделал пас назад от лицевой линии, но адресата не нашел. А затем Родри отметился ударом из пределов штрафной — мимо.
Вскоре еще один момент имел Холанд, но его удар головой пришелся прямо в голкипера "Реала" Тибо Куртуа.
Хозяева просто доминировали над соперником, словно играя против аутсайдера Премьер-Лиги, а не действующего победителя Лиги Чемпионов. В итоге на 23-й минуте счет был открыт. Кевин Де Брюйне нашел на правом краю штрафной Бернарду Силву, а тот подработал мяч и поразил ближний угол ворот Куртуа — 1:0.
После пропущенного гола "Реал" стал, наконец, переходить на чужую половину поля, но атаковал слишком робко — лишь на 35-й минуте Тони Кроос дальним ударом сотряс перекладину ворот Эдерсона.
А на 37-й минуте "горожане" удвоили свое преимущество. Удар Илкая Гюндогана из пределов штрафной был заблокирован защитником, но мяч отскочил к Силве, который головой сыграл на добивании — 2:0.
В остатке первого тайма "Сити" продолжал доминировать, но после перерыва остепенился и стал играть прагматично.
Даже действуя прагматично, хозяева контролировали игру и не позволяли своему сопернику вольностей. У "Реала" практически не было моментов вернуться в игру.
На 73-й минуте свой очередной момент имел Холанд, однако его удар из пределов штрафной был переведен Куртуа в перекладину.
Спустя три минуты счет все-таки стал крупным. Де Брюйне навесил со штрафного, Мануэль Аканджи слегка коснулся мяча головой, а Эдер Милитао, пытаясь спасти свою команду, совершил автогол — 3:0.
Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда заменивший Холанда Хулиан Альварес вышел один на один по центру штрафной и покатил мяч мимо Куртуа — 4:0.
"Сити" одержал победу в доминирующей манере, показав монолитную игру и заставив "Реал" выглядеть беспомощно. "Горожане" стали на шаг ближе к треблу.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 4:0 (2:0) по сумме двух матчей — 5:1
Голы: Силва 23, 37, Милитао 76 (авт), Альварес 90.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, Гюндоган (Махрез 79), Де Брюйне (Фоден 84), Силва, Грилиш, Холанд (Альварес 89).
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес 80), Милитао, Алаба, Камавинга (Тчуамени 80), Вальверде, Кроос (Асенсио 70), Модрич (Рюдигер 63), Родриго (Себальос 80), Бензема, Винисиус.
Предупреждения: Диаш, Гюндоган, Грилиш — Карвахаль, Камавинга.
17.05.2023 23:55
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Последние комментарии:
просто Б.Сильва+КДБ. выводы делайте сами.
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Какое-то облегчение на душе,если честно,как будто справедливость наконец-то восторжествовала, спустя столько времени. Это было неправильно,что реаль проходил дальше всё это время. Они должны были вылетать ещё в 1/8 от псж в прошлом сезоне,но проплаченный судейка не заметил чистейший фол Хуйземы на Доннаруме и с этого начался весь этот нелогичный цикл, который наконец-то прервал величайший Хосеп, спасибо ему за это.
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Канело де Брёйне Альварез
(ответить)
Поздравляю Сити, грамотно все делают, вроде как.
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членсей членсей членсей
просто не знаю чанты Сити, поэтому спел чант другого мешка
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https://youtu.be/yMVlohxlmAU
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КОРОЛИ!!!
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легкая проход Сити в этом дворовом турнире, как я и предсказывал
(ответить)
Сити-Интер мисматч. Фора -2.5 изи хахахахахахха
(ответить)
Надеюсь, Интер вынесет этих лохопедов во главе с рыжим.
(ответить)
Ну что пидарюги... обосрался Сити?
(ответить)
Сплагиатили Великий ЛФК))
(ответить)
Неужели выиграют этот второсортный турнир? хм
(ответить)
Короли остались королями. Арабские хуесоски остались арабскими хуесосками. 14 ЛЧ > финал ЛЧ
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это ещё холланд три 100% момента не забил. опять везёт обосцанному среалу. но ничо, 4-0 тоже пойдёт. молодцы Сити, отомстили за нас с ливерпуком. в финале за вас
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да, кстати, холан это сук 5 колесо в этой машине. Как же хороша полузащита мс...блять они просто все делают на поле, отбирают, создают, разрушают, раздают блять туда-сюда че как хотите правой левой под себя от себя головой жопой верчу кручу дальную пиздюль даю навешиваю...холлан бегает бля за матч 10 касаний....в ебаном чупа-чупси с него ржали бы как с пукаки....вот уж конечно повезло ему с выбором команды. Это сюк тонкая грань.
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Мадрид был совсем убог, но оно предсказуемо. А где Винисиус? В аэропорту потерялся?
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Не верьте пенсам они всегда топят против АНГЛ клубов
Завистливые и высокомерные
Я не прав?
Вот увидите ставлю очко jirrorta )))
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смарите братишки на пальцах складываю все звезды
1. В 21 году финал должен был быть в стамбуле, но его перенесли в порто где сити проиграл. Видимо звезды им шептали на победу именно в стамбуле
2. Стамбул для англов = победа. Спросите у лузерпука. 2005 кажись, тоже финал итало-англов и англы забирают камон КРАССиФФФ
3. и в 23 уже финал все-таки в стамбуле и сити опять в него попадает и уже никто его не перенесет в порто!
все звезды сходятся. Если что и сможет лишить мс титула - то это проклятье ЯЯ
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почему Холанд не играл?
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