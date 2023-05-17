"Сити" сокрушил "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов

Бернарду Силва Сокрушив "Реал" со счетом 4:0, "Реал" вышел в финал Лиги Чемпионов, где 10 июня сыграет в Стамбуле против "Интера".

Стартовый состав "горожан" не изменился относительно ничьей 1:1 в Мадриде на прошлой неделе.

"Сити" по-хозяйски начал матч и уже на седьмой минуте едва не открыл счет. Эрлинг Холанд проскочил мимо Тибо Куртуа, а поскольку угол был уже почти нулевой, то сделал пас назад от лицевой линии, но адресата не нашел. А затем Родри отметился ударом из пределов штрафной — мимо.

Вскоре еще один момент имел Холанд, но его удар головой пришелся прямо в голкипера "Реала" Тибо Куртуа.

Хозяева просто доминировали над соперником, словно играя против аутсайдера Премьер-Лиги, а не действующего победителя Лиги Чемпионов. В итоге на 23-й минуте счет был открыт. Кевин Де Брюйне нашел на правом краю штрафной Бернарду Силву, а тот подработал мяч и поразил ближний угол ворот Куртуа — 1:0.

После пропущенного гола "Реал" стал, наконец, переходить на чужую половину поля, но атаковал слишком робко — лишь на 35-й минуте Тони Кроос дальним ударом сотряс перекладину ворот Эдерсона.

А на 37-й минуте "горожане" удвоили свое преимущество. Удар Илкая Гюндогана из пределов штрафной был заблокирован защитником, но мяч отскочил к Силве, который головой сыграл на добивании — 2:0.

В остатке первого тайма "Сити" продолжал доминировать, но после перерыва остепенился и стал играть прагматично.

Даже действуя прагматично, хозяева контролировали игру и не позволяли своему сопернику вольностей. У "Реала" практически не было моментов вернуться в игру.

На 73-й минуте свой очередной момент имел Холанд, однако его удар из пределов штрафной был переведен Куртуа в перекладину.

Спустя три минуты счет все-таки стал крупным. Де Брюйне навесил со штрафного, Мануэль Аканджи слегка коснулся мяча головой, а Эдер Милитао, пытаясь спасти свою команду, совершил автогол — 3:0.

Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда заменивший Холанда Хулиан Альварес вышел один на один по центру штрафной и покатил мяч мимо Куртуа — 4:0.

"Сити" одержал победу в доминирующей манере, показав монолитную игру и заставив "Реал" выглядеть беспомощно. "Горожане" стали на шаг ближе к треблу.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 4:0 (2:0) по сумме двух матчей — 5:1

Голы: Силва 23, 37, Милитао 76 (авт), Альварес 90.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, Гюндоган (Махрез 79), Де Брюйне (Фоден 84), Силва, Грилиш, Холанд (Альварес 89).

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес 80), Милитао, Алаба, Камавинга (Тчуамени 80), Вальверде, Кроос (Асенсио 70), Модрич (Рюдигер 63), Родриго (Себальос 80), Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Диаш, Гюндоган, Грилиш — Карвахаль, Камавинга.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2023 23:55

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Последние комментарии:




  1. b84 18.05.2023 00:10 # b84
    просто Б.Сильва+КДБ. выводы делайте сами.

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  2. jirrort 18.05.2023 00:10 # jirrort
    Какое-то облегчение на душе,если честно,как будто справедливость наконец-то восторжествовала, спустя столько времени. Это было неправильно,что реаль проходил дальше всё это время. Они должны были вылетать ещё в 1/8 от псж в прошлом сезоне,но проплаченный судейка не заметил чистейший фол Хуйземы на Доннаруме и с этого начался весь этот нелогичный цикл, который наконец-то прервал величайший Хосеп, спасибо ему за это.

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  3. v-0987654321 18.05.2023 00:08 # v-0987654321
    Канело де Брёйне Альварез

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  4. sisyazavr 18.05.2023 00:06 # sisyazavr
    Поздравляю Сити, грамотно все делают, вроде как.

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  5. ian 18.05.2023 00:05 # ian
    членсей членсей членсей
    просто не знаю чанты Сити, поэтому спел чант другого мешка

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  6. iskander8sg 18.05.2023 00:05 # iskander8sg
    https://youtu.be/yMVlohxlmAU

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  7. tyhonovecky 18.05.2023 00:04 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  8. alexomck 18.05.2023 00:03 # alexomck
    легкая проход Сити в этом дворовом турнире, как я и предсказывал

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  9. slash-lfc 18.05.2023 00:03 # slash-lfc
    Сити-Интер мисматч. Фора -2.5 изи хахахахахахха

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  10. ganinilyha 18.05.2023 00:02 # ganinilyha
    Надеюсь, Интер вынесет этих лохопедов во главе с рыжим.

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  11. bes-ter 18.05.2023 00:01 # bes-ter
    Ну что пидарюги... обосрался Сити?

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  12. iskander8sg 18.05.2023 00:01 # iskander8sg
    Сплагиатили Великий ЛФК))

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  13. electric 18.05.2023 00:01 # electric
    Неужели выиграют этот второсортный турнир? хм

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  14. takernotagiver 18.05.2023 00:01 # takernotagiver
    Короли остались королями. Арабские хуесоски остались арабскими хуесосками. 14 ЛЧ > финал ЛЧ

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  15. skydreams 18.05.2023 00:00 # skydreams
    это ещё холланд три 100% момента не забил. опять везёт обосцанному среалу. но ничо, 4-0 тоже пойдёт. молодцы Сити, отомстили за нас с ливерпуком. в финале за вас

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  16. bembo 18.05.2023 00:00 # bembo
    да, кстати, холан это сук 5 колесо в этой машине. Как же хороша полузащита мс...блять они просто все делают на поле, отбирают, создают, разрушают, раздают блять туда-сюда че как хотите правой левой под себя от себя головой жопой верчу кручу дальную пиздюль даю навешиваю...холлан бегает бля за матч 10 касаний....в ебаном чупа-чупси с него ржали бы как с пукаки....вот уж конечно повезло ему с выбором команды. Это сюк тонкая грань.

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  17. brown-ale 17.05.2023 23:59 # brown-ale
    Мадрид был совсем убог, но оно предсказуемо. А где Винисиус? В аэропорту потерялся?

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  18. v-0987654321 17.05.2023 23:59 # v-0987654321
    Не верьте пенсам они всегда топят против АНГЛ клубов

    Завистливые и высокомерные

    Я не прав?

    Вот увидите ставлю очко jirrorta )))

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  19. bembo 17.05.2023 23:58 # bembo
    смарите братишки на пальцах складываю все звезды
    1. В 21 году финал должен был быть в стамбуле, но его перенесли в порто где сити проиграл. Видимо звезды им шептали на победу именно в стамбуле
    2. Стамбул для англов = победа. Спросите у лузерпука. 2005 кажись, тоже финал итало-англов и англы забирают камон КРАССиФФФ
    3. и в 23 уже финал все-таки в стамбуле и сити опять в него попадает и уже никто его не перенесет в порто!

    все звезды сходятся. Если что и сможет лишить мс титула - то это проклятье ЯЯ

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  20. alexomck 17.05.2023 23:58 # alexomck
    почему Холанд не играл?

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