"Арсенал" готов начать переговоры с Эдегором о новом контракте
"Арсенал" готов начать переговоры со своим капитаном Мартином Эдегором о новом контракте.
Evening Standard ожидает, что уже в этом месяце "Арсенал" окончательно согласует новые сделки с Букайо Сака и Аароном Рамсдейлом. Также клуб продолжает диалог с Вильямом Салиба.
Помимо этого, "Арсенал" готов пригласить к столу переговоров Эдегора, новый контракт которого должен отразить статус Мартина как одного из лучших игроков в Премьер-Лиге.
Эдегор проводит просто выдающийся сезон, забив 15 голов и отдав семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги. Кроме того, в марте 24-летний норвежец был признан Игроком Года в Лондоне.
В данный момент у Эдегора остается еще два года по контракту, а "Арсеналу" принадлежит опция продления на третий, однако на "Эмирейтс" чувствуют, что Мартин заслуживает новой сделки на улучшенных условиях.
17.05.2023 23:00
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