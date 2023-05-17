Владельцы "Челси" близки к покупке доли в "Страсбуре"

"Челси" готов начать строить свою империю дочерних клубов с покупки доли в "Страсбуре".

Тодд Бели и партнеры рассмотрели целый ряд возможностей для инвестиций во Франции, Бельгии, Португалии и Южной Америке, а также некоторое время контактировали с "Бордо", "Лионом", "Сошо" и "Портимоненсе".



Однако The Guardian может подтвердить, что первым родственным "Челси" клубом, вероятно, станет "Страсбур", выступающий во французской Лиге 1.



Переговоры сторон стремительно продвигаются, но окончательная стоимость сделки будет зависеть от того, избежит ли "Страсбур" вылета из Лиги 1, где за три матча до финиша находится в пяти очках над тройкой неудачников.



Изначально владельцы "Челси" хотели купить "Страсбур" целиком, но в итоге решили ограничиться долей, хотя ее размер пока неизвестен.



Прямо сейчас у "Страсбура" 11 акционеров, а наибольшая доля принадлежит бывшему игроку клуба Марку Келлеру, который является фаворитом на роль следующего президента Федерации футбола Франции.



Создание разветвленной сети дочерних клубов поможет "Челси" находить и развивать лучшие таланты со всего мира, невзирая на изменения ФИФА в отношении арендных игроков.