"Ливерпуль" подтвердил уход Милнера, Кейта, Окслейд-Чемберлена и Фирмино

"Ливерпуль" объявил о расставании с полузащитниками Джеймсом Милнером, Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом и нападающим Роберто Фирмино по окончании сезона.

Контракты всех четырех истекают в конце июня и продлены не будут. Соответствующие решения не являются сюрпризом, и "Ливерпуль" лишь подтвердил ожидаемое.



Милнер и Фирмино выступали за "Ливерпуль" на протяжении восьми сезонов, присоединившись к клубу летом 2015. Окслейд-Чемберлен перебрался на "Энфилд" в 2017, Кейта — год спустя.



Все четверо помогли команде Юргена Клоппа выиграть Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



"Красные" обещают устроить этой четверке специальные проводы во время заключительного домашнего матча сезона — против "Астон Виллы" в ближайшую субботу.