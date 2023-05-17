Тоуни дисквалифицирован на восемь месяцев за ставки

Нападающий "Брентфорда" и сборной Англии Айвен Тоуни был дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки.

Тоуни был обвинен FA в 262 случаях нарушения установленного для футболистов, тренеров, клубного персонала и лицензированых агентов запрета на ставки в период с февраля 2017 по январь 2021.



В процесса рассмотрения этого дела независимой комиссией Ассоциация отозвала обвинения по 30 случаям, но по остальным 232 Айвен признал вину.



В итоге Тоуни был дисквалифицирован на восемь месяцев — до 16 января 2024. Также Айвен был оштрафован на 50,000 фунтов и получил предупреждение на будущее.



Отстранение от футбола касается даже тренировочного процесса, хотя к тренировкам 27-летний англичанин сможет приступить раньше — после отбывания половины своей дисквалификации, с 17 сентября 2023.