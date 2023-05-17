Тоуни дисквалифицирован на восемь месяцев за ставки

Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" и сборной Англии Айвен Тоуни был дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки.

Тоуни был обвинен FA в 262 случаях нарушения установленного для футболистов, тренеров, клубного персонала и лицензированых агентов запрета на ставки в период с февраля 2017 по январь 2021.

В процесса рассмотрения этого дела независимой комиссией Ассоциация отозвала обвинения по 30 случаям, но по остальным 232 Айвен признал вину.

В итоге Тоуни был дисквалифицирован на восемь месяцев — до 16 января 2024. Также Айвен был оштрафован на 50,000 фунтов и получил предупреждение на будущее.

Отстранение от футбола касается даже тренировочного процесса, хотя к тренировкам 27-летний англичанин сможет приступить раньше — после отбывания половины своей дисквалификации, с 17 сентября 2023.


Метки FA, Брентфорд, дисквалификации, ставки, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 17.05.2023 20:28 # brown-ale
    Дурак, надо было начать отбывать дискву еще в апреле.

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  2. jirrort 17.05.2023 20:07 # jirrort
    Слава богу,теперь шанс на переход этого бича в Челси минимальный.

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