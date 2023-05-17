Тухель хочет заполучить Райса в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель хочет составить конкуренцию клубам Премьер-Лиги в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

"Арсенал" считается главным претендентом на Райса в преддверии летнего трансферного окна, однако капитана "Вест Хэма" также сватают в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



По информации Bild, заполучить Райса хочет и "Бавария", причем немецкий гранд уже обозначил свой интерес к 24-летнему игроку сборной Англии.



Тухель надеется, что Райс надежно закроет опорную зону и позволит Йозуа Киммиху играть в более атакующей роли.



Об интересе Тухеля к Райсу известно давно. Томас хотел приобрести Деклана еще во времена своей работы в "Челси".