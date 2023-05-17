"Арсенал" заинтересован в Канселу

"Арсенал" заинтересован в приобретении опального защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Впав в немилость к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле, на вторую половину этого сезона Канселу отправился в "Баварию" на правах аренды.



Однако сейчас уже понятно, что "Бавария" не будет выкупать Канселу, и Гвардиоле предстоит решить, как ему поступить с несчастным игроком.



Как сообщает The Telegraph, Канселу может пойти по стопам Александра Зинченко и Габриэля Жезуса, которые прошлым летом сменили "Сити" на "Арсенал", поспособствовав трансформации "канониров" в претендента на титул Премьер-Лиги.



На "Эмирейтс" опасаются, что "Сити" может отказаться от сделки с конкурентом, но в любом случае собираются укрепить фланги оборонительной линии.



Помимо 28-летнего португальца, на радаре у "Арсенала" также находится Иван Фреснеда из "Реаль Вальядолид".



Добавим, что контракт Канселу с "Сити" с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю действителен еще четыре года.