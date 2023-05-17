"Арсенал" заинтересован в Канселу
"Арсенал" заинтересован в приобретении опального защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.
Впав в немилость к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле, на вторую половину этого сезона Канселу отправился в "Баварию" на правах аренды.
Однако сейчас уже понятно, что "Бавария" не будет выкупать Канселу, и Гвардиоле предстоит решить, как ему поступить с несчастным игроком.
Как сообщает The Telegraph, Канселу может пойти по стопам Александра Зинченко и Габриэля Жезуса, которые прошлым летом сменили "Сити" на "Арсенал", поспособствовав трансформации "канониров" в претендента на титул Премьер-Лиги.
На "Эмирейтс" опасаются, что "Сити" может отказаться от сделки с конкурентом, но в любом случае собираются укрепить фланги оборонительной линии.
Помимо 28-летнего португальца, на радаре у "Арсенала" также находится Иван Фреснеда из "Реаль Вальядолид".
Добавим, что контракт Канселу с "Сити" с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю действителен еще четыре года.
17.05.2023 18:00
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Последние комментарии:
Вот это будет не плохо
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КОРОЛЬ!!!
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Его продадут только за границу. После того, как продали Жезуса и Зинченко, больше в Арсенал продавать не будут.
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