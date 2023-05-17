"Арсенал" заинтересован в Канселу

Жоау Канселу "Арсенал" заинтересован в приобретении опального защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Впав в немилость к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле, на вторую половину этого сезона Канселу отправился в "Баварию" на правах аренды.

Однако сейчас уже понятно, что "Бавария" не будет выкупать Канселу, и Гвардиоле предстоит решить, как ему поступить с несчастным игроком.

Как сообщает The Telegraph, Канселу может пойти по стопам Александра Зинченко и Габриэля Жезуса, которые прошлым летом сменили "Сити" на "Арсенал", поспособствовав трансформации "канониров" в претендента на титул Премьер-Лиги.

На "Эмирейтс" опасаются, что "Сити" может отказаться от сделки с конкурентом, но в любом случае собираются укрепить фланги оборонительной линии.

Помимо 28-летнего португальца, на радаре у "Арсенала" также находится Иван Фреснеда из "Реаль Вальядолид".

Добавим, что контракт Канселу с "Сити" с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю действителен еще четыре года.


Метки Арсенал, Канселу, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. abse 17.05.2023 19:04 # abse
    Вот это будет не плохо

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  2. true-manc 17.05.2023 18:38 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. suddenly 17.05.2023 18:05 # suddenly
    Его продадут только за границу. После того, как продали Жезуса и Зинченко, больше в Арсенал продавать не будут.

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