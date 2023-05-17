Мартинелли уже не сыграет в этом сезоне

Габриэль Мартинелли Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы лодыжки.

Мартинелли повредил связки лодыжки в проигранном "Арсеналом" матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшее воскресенье (0:3), пострадав в столкновении с Мойсесом Кайседо.

Таким образом, 21-летний бразилец не сможет помочь "канонирам" в двух оставшихся матчах этого сезона против "Ноттингем Форест" и "Вулверхэмптона".

The Athletic ожидает, что Мартинелли пропустит несколько недель, но, вероятно, вернется в строй к началу предсезонной подготовки.

Добавим, в этом сезоне Габриэль забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях.


Метки Арсенал, Мартинелли, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2023 17:00

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