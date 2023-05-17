"Вест Хэм" готов пригласить Уорд-Проуза

"Вест Хэм" готов пригласить капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза, воспользовавшись выбыванием "святых" из Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "Саутгемптон" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги после 11 сезонов выступлений в элите. Понижение в классе неминуемо повлечет за собой исход звезд с "Сент-Мэри".



Одним из первых "Саутгемптон" может покинуть его капитан Уорд-Проуз, который до сих пор провел всю свою карьеру у "святых" и в этом сезоне Премьер-Лиги пропустил лишь один матч.



Как сообщает Evening Standard, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес является большим поклонником Уорд-Проуза и хотел пригласить Джеймса еще прошлом летом, до приобретений Лукаса Пакеты и Флинна Даунса.



Покупка 28-летнего Уорд-Проуза помогла бы "молотобойцам" смягчить расставание с Декланом Райсом, который почти наверняка будет продан в ближайшее трансферное окно.