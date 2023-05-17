"Вест Хэм" готов пригласить Уорд-Проуза
"Вест Хэм" готов пригласить капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза, воспользовавшись выбыванием "святых" из Премьер-Лиги.
В минувший уикенд "Саутгемптон" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги после 11 сезонов выступлений в элите. Понижение в классе неминуемо повлечет за собой исход звезд с "Сент-Мэри".
Одним из первых "Саутгемптон" может покинуть его капитан Уорд-Проуз, который до сих пор провел всю свою карьеру у "святых" и в этом сезоне Премьер-Лиги пропустил лишь один матч.
Как сообщает Evening Standard, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес является большим поклонником Уорд-Проуза и хотел пригласить Джеймса еще прошлом летом, до приобретений Лукаса Пакеты и Флинна Даунса.
Покупка 28-летнего Уорд-Проуза помогла бы "молотобойцам" смягчить расставание с Декланом Райсом, который почти наверняка будет продан в ближайшее трансферное окно.
17.05.2023 16:00
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молотки обходят арсосал и тут)
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